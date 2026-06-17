Comienzo de ensueño: el show de la Selección Argentina y Lionel Messi en imágenes

El conjunto Albiceleste superó con claridad a Argelia, con un triplete del mejor jugador de todos los tiempos. Historia pura del fútbol.
Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi
Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, grita el golazo convertido ante Argelia
Rodrigo De Paul, el motor del mediocampo de la Selección Argentina
Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi
Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina
Rodrigo De Paul en el partido entre la Selección Argentina ante Argelia
El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina
Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026