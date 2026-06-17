17 de junio de 2026 - 00:01

Comienzo de ensueño: el show de la Selección Argentina y Lionel Messi en imágenes

El conjunto Albiceleste superó con claridad a Argelia, con un triplete del mejor jugador de todos los tiempos. Historia pura del fútbol.

Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 Foto 1/12

Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi Foto 2/12

El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi

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Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 Foto 3/12

Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

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El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, grita el golazo convertido ante Argelia Foto 4/12

El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, grita el golazo convertido ante Argelia

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Rodrigo De Paul, el motor del mediocampo de la Selección Argentina Foto 5/12

Rodrigo De Paul, el motor del mediocampo de la Selección Argentina

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Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 Foto 6/12

Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

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El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi Foto 7/12

El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi

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Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina Foto 8/12

Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina

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Rodrigo De Paul en el partido entre la Selección Argentina ante Argelia Foto 9/12

Rodrigo De Paul en el partido entre la Selección Argentina ante Argelia

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El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi Foto 10/12

El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi

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Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina Foto 11/12

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

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Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 Foto 12/12

Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
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