Con un histórico show de Lionel Messi, la Selección Argentina goleó a Argelia en su debut del Mundial 2026

La Albiceleste venció 3 a 0 al combinado africano por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, en el Arrowhead de Kansas City.

En el marco de la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en el Arrowhead de Kansas City. La figura descollante fue Lionel Messi, autor de un triplete que lo colocó como máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Para este periodista pesimista, todo hacía recordar a Arabia Saudita. El color de la camiseta del rival, el gol tempranero anulado a Messi, y la confianza desmedida del mundo del fútbol sobre lo que podía realizar el equipo de Scaloni. Hasta el tanto no convalidado por offside a Argelia vaticinaba una jornada con final negativo.

Impresionante gol de Lionel Messi para la apertura del marcador: Embed ¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/c6sQezkwOn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026 Sin embargo, lo que no tenía en cuenta es que el dueño de la camiseta número diez de la Selección Argentina todo lo puede. Casi como un superhéroe, apareció frotando la lamparita mágica y reventándole el arco a Zidane tras el pase quirúrgico de Rodrigo De Paul. Golazo para el asombro, la alegría y la emoción.

La presencia del capitán Albiceleste resultó la única diferencia consistente en una primera mitad pareja, donde ambos tuvieron pasajes de dominio del balón y de generación de oportunidades de peligro. Es cierto que Argentina fue superior, siendo más claro en lo táctico y lo mental, pero es válido destacar el valor de Argelia para plantarse de igual a igual.

La Selección prescindió del esférico en el complemento, cediéndoselo a un cuadro africano ordenado y prolijo en las conexiones, pero sin demasiada profundidad. El objetivo del cuadro campeón del mundo fue esperar agazapado para poder pegar el zarpazo.