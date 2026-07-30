30 de julio de 2026 - 21:08

Independiente Rivadavia recordó las Malvinas, reconoció a la Selección Argentina y disfrutó con Berti

El público Azul vivió una jornada emotiva desde la previa, en el marco del duelo por Liga Profesional ante Huracán de Parque Patricios.

Independiente Rivadavia recordó las Malvinas, reconoció a la Selección Argentina y disfrutó con Berti

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
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El primer homenaje surgió de forma genuina por parte de los hinchas, y remitió al icónico trapo que mostró la Selección Argentina tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026. Tal como ha sucedido en casi todas las canchas del fútbol argentino, desde la popular Azul surgió la bandera de lienzo blanco con letras negras que explican el sentimiento y el recuerdo permanente de todos: "Las Malvinas son Argentinas".

Independiente Rivadavia homenajeó a la Selección Argentina:

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En paralelo, ambos planteles se reunieron en la mitad del campo, formándose alrededor de una bandera celeste y blanca que rezaba: "Gracias Selección por unir y hacer feliz". Si bien se trató de un pedido específico de la AFA, los aplausos bajaron desde todos los sectores del Estadio Bautista Gargantini, así como sucedió el tradicional canto del himno nacional por parte de la parcialidad Leprosa. El sentimiento argentino, a flor de piel.

Independiente Rivadavia recordó las Malvinas, reconoció a la Selección Argentina y disfrutó con Berti

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Pero sin dudas, lo más emotivo se produjo con el anuncio de la continuidad de Alfredo Berti. La sola aparición de su foto y el texto: "Renovación 2028" causó una explosión de euforia. Fue casi un grito de gol, de parte de un público que luego se rindió en aplausos y gratitud hacia el entrenador que logró construir un proyecto ganador y envidiable para cualquiera.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia volvió a jugar de local, y lo hizo de manera muy especial, en una tarde-noche de jueves que quedará grabada en las retinas por la emoción. Como frutilla del postre, el equipo ganó y le regaló a sus fanáticos otra estupenda presentación.

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