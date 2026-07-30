Alex Arce, el temible goleador que siempre está en Independiente Rivadavia

Alex Arce volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir goles. El histórico goleador de Independiente Rivadavia se reencontró con la red luego de su participación con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026, certamen en el que el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro quedó eliminado en los dieciseisavos de final tras caer frente a Francia.
El delantero tuvo participación en la Copa del Mundo y debutó frente a Estados Unidos, en el primer compromiso de la Albirroja, donde incluso aportó en el tanto del descuento, dejando en claro que también podía ser una pieza importante en el seleccionado paraguayo.
De regreso en la Lepra mendocina, Arce no tardó en recuperar su sello. En el estadio Bautista Gargantini, la histórica Catedral del Parque, volvió a desatar el festejo de los hinchas con un nuevo grito sagrado, el número 12 desde su regreso al club. El atacante volvió a demostrar su enorme capacidad para aparecer en el momento justo y definir con la jerarquía que lo convirtió en uno de los mejores delanteros que vistieron la camiseta azul.
Alex Arce, la punta de lanza de un Independiente Rivadavia que sueña:
La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes
Ramiro Gómez / Los Andes
Tras su exitoso paso por Liga de Quito, donde también se destacó como goleador y fue una de las grandes figuras del fútbol ecuatoriano, el paraguayo regresó a Independiente Rivadavia con la misión de aportar su experiencia y mantener el nivel que lo llevó a transformarse en ídolo del club.
Para Alfredo Berti, Arce continúa siendo una pieza indispensable dentro del equipo. Su presencia en el área, su capacidad para generar espacios y su eficacia frente al arco rival lo convierten en el principal argumento ofensivo de la Lepra.
El delantero ya había escrito una página dorada en la historia de Independiente Rivadavia al ser el máximo artillero de la campaña que culminó con el histórico ascenso a la Liga Profesional. Sus goles fueron determinantes para que el conjunto mendocino lograra, por primera vez, el soñado salto a la máxima categoría del fútbol argentino.
De perfil bajo y pocas palabras, Arce suele expresarse donde más cómodo se siente: dentro de la cancha. Una vez más habló con un gol, un verdadero golazo que hizo estallar al Gargantini y confirmó que sigue siendo el gran referente ofensivo de Independiente Rivadavia y uno de los delanteros más determinantes del fútbol argentino.