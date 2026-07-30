Alex Arce, el temible goleador que siempre está en Independiente Rivadavia

El atacante sigue gritando goles con la camiseta del Azul del Parque. Historia de un vínculo que se escribe con letras de oro.

Alex Arce volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir goles. El histórico goleador de Independiente Rivadavia se reencontró con la red luego de su participación con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026, certamen en el que el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro quedó eliminado en los dieciseisavos de final tras caer frente a Francia.

El delantero tuvo participación en la Copa del Mundo y debutó frente a Estados Unidos, en el primer compromiso de la Albirroja, donde incluso aportó en el tanto del descuento, dejando en claro que también podía ser una pieza importante en el seleccionado paraguayo.

De regreso en la Lepra mendocina, Arce no tardó en recuperar su sello. En el estadio Bautista Gargantini, la histórica Catedral del Parque, volvió a desatar el festejo de los hinchas con un nuevo grito sagrado, el número 12 desde su regreso al club. El atacante volvió a demostrar su enorme capacidad para aparecer en el momento justo y definir con la jerarquía que lo convirtió en uno de los mejores delanteros que vistieron la camiseta azul.

Alex Arce, la punta de lanza de un Independiente Rivadavia que sueña: La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes Ramiro Gómez / Los Andes Tras su exitoso paso por Liga de Quito, donde también se destacó como goleador y fue una de las grandes figuras del fútbol ecuatoriano, el paraguayo regresó a Independiente Rivadavia con la misión de aportar su experiencia y mantener el nivel que lo llevó a transformarse en ídolo del club.

Para Alfredo Berti, Arce continúa siendo una pieza indispensable dentro del equipo. Su presencia en el área, su capacidad para generar espacios y su eficacia frente al arco rival lo convierten en el principal argumento ofensivo de la Lepra.