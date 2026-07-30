30 de julio de 2026 - 11:22

"Hacer Historia": Independiente Rivadavia revive el histórico 5-1 ante Gimnasia en un documental imperdible

El primer capítulo de "Del Parque Vengo" revive con sus protagonistas la goleada ante Gimnasia que marcó un antes y un después para el club leproso.

El documental de Independiente Rivadavia que cuenta la goleada histórica a Gimnasia de Mendoza desde adentro.

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Foto:

Captura del documental "Del Parque Vengo"
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En esta entrega, titulada "Hacer Historia", futbolistas como Sheyko Studer, Fabrizio Sartori, Álex Arce, Leonard Costa y Leonel Bucca regresan a aquel día para compartir sus sensaciones desde adentro del vestuario. La producción ofrece imágenes y momentos inéditos que muestran el camino recorrido por el plantel profesional en su búsqueda por dejar una marca en la institución.

Testimonios de los protagonistas y el impacto en el Pueblo Leproso

El documental oficial utiliza las voces de quienes estuvieron en el campo para narrar cómo se vivió la mayor goleada en la historia del clásico más importante de Mendoza. Según los registros de la serie, el evento no se limitó a la efectividad frente al arco, sino que consolidó la conexión entre el equipo y sus seguidores.

El documental de Independiente Rivadavia que cuenta la goleada histórica a Gimnasia de Mendoza desde adentro.

El documental de Independiente Rivadavia que cuenta la goleada histórica a Gimnasia de Mendoza desde adentro.

Además, la narrativa audiovisual explora los recuerdos y anécdotas de los jugadores, permitiendo observar el detrás de escena de una temporada que cambió la jerarquía de Independiente Rivadavia. El contenido está disponible a través del canal oficial de YouTube del club, donde se publicarán los próximos capítulos que completan la serie sobre este periodo histórico.

El ciclo tiene además un capítulo previo, conocido como el “Episodio: 0”, que se centra en la figura de Sebastián Villa, el capitán del equipo campeón de la Copa Argentina 2025 y la principal figura de la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores con el conjunto leproso y que fue transferido recientemente a Boca Juniors, en una cifra cercana a los 6,5 millones de dólares netos.

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