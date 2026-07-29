Independiente Rivadavia juega con Huracán en el Gargantini: horario, transmisión en vivo, formaciones

La Lepra hace de local ante el Globo, en un choque correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura. Será este jueves desde las 19 horas.

Después de casi tres meses, Independiente Rivadavia vuelve al Estadio Bautista Gargantini para hacer su debut de local en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, luego de haber empatado 0 a 0 en la primera fecha con Atlético Tucumán. Será este jueves desde las 19 horas ante Huracán de Parque Patricios, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

La actividad del segundo semestre ya comenzó hace rato para el Azul del Parque, que logró meter clasificación a la siguiente instancia de la Copa Argentina ante Tigre y empatar en el Monumental José Fierro ante el Decano. Sin embargo, recién este jueves podrá dar el puntapié inicial en su reducto. La última vez que jugó ahí fue el 9 de mayo ante Unión, en su despedida del Torneo Apertura.

La Lepra se trajo un valioso punto desde Tucumán, en su debut en el torneo Clausura de la Liga Profesional. Gentileza. En el medio no pasó mucho. Mantuvo a la base de su plantel (salvo por la baja de Sebastián Villa), conoció a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores, se ilusionó con jugar la Supercopa con Estudiantes, y finalmente vio como esa chance se pospuso. Desde lo deportivo, sigue siendo ese elenco aguerrido y sólido que causa sensación desde el año anterior.

Enfrente estará Huracán de Parque Patricios, un equipo que debutó el presente certamen con una apretada victoria 1 a 0 ante Banfield, y que sueña con dar pelea en serio en el plano local. Su entrenador, Diego Martínez, apuesta por el buen nivel que puedan mostrar su delantero estrella Jordy Caicedo, y el arquero y referente Hernán Galíndez. Es un cuadro sin tanto renombre, pero serio.

Argentinos Juniors vs. Huracán por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura . Gentileza. Vuelve el Azul al Parque, donde buscará continuar alimentando la excelente comunión con su gente en el inicio de un semestre importantísimo y que puede abrocharse con alegría.