29 de julio de 2026 - 19:00

Independiente Rivadavia juega con Huracán en el Gargantini: horario, transmisión en vivo, formaciones

La Lepra hace de local ante el Globo, en un choque correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura. Será este jueves desde las 19 horas.

Independiente Rivadavia juega en el Bautista Gargantini

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Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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La actividad del segundo semestre ya comenzó hace rato para el Azul del Parque, que logró meter clasificación a la siguiente instancia de la Copa Argentina ante Tigre y empatar en el Monumental José Fierro ante el Decano. Sin embargo, recién este jueves podrá dar el puntapié inicial en su reducto. La última vez que jugó ahí fue el 9 de mayo ante Unión, en su despedida del Torneo Apertura.

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En el medio no pasó mucho. Mantuvo a la base de su plantel (salvo por la baja de Sebastián Villa), conoció a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores, se ilusionó con jugar la Supercopa con Estudiantes, y finalmente vio como esa chance se pospuso. Desde lo deportivo, sigue siendo ese elenco aguerrido y sólido que causa sensación desde el año anterior.

Enfrente estará Huracán de Parque Patricios, un equipo que debutó el presente certamen con una apretada victoria 1 a 0 ante Banfield, y que sueña con dar pelea en serio en el plano local. Su entrenador, Diego Martínez, apuesta por el buen nivel que puedan mostrar su delantero estrella Jordy Caicedo, y el arquero y referente Hernán Galíndez. Es un cuadro sin tanto renombre, pero serio.

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Vuelve el Azul al Parque, donde buscará continuar alimentando la excelente comunión con su gente en el inicio de un semestre importantísimo y que puede abrocharse con alegría.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Huracán Parque Patricios:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Pablo Dóvalo

Hora: 19

TV: TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Huracán:

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