Lautaro Martínez: "Pensé en estudiar Nutrición después del colegio, pero preferí usar el tiempo libre para descansar"

“ Pensé en estudiar Nutrición después del colegio, pero preferí usar el tiempo libre para descansar ”, contó Lautaro Martínez en una entrevista publicada por El Gráfico en abril de 2017, durante sus primeros años como futbolista profesional de Racing. El jugador explicó que terminar la escuela secundaria era una meta personal , incluso después de mudarse desde Bahía Blanca para instalarse en la pensión del club.

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Lautaro entrenaba durante la mañana y estudiaba por la tarde. Su rutina muestra una dificultad habitual entre los jóvenes que ingresan tempranamente al deporte profesional: completar la educación mientras responden a entrenamientos, viajes, concentraciones y competencias.

Martínez arribó a Racing en 2014, cuando tenía 16 años. El club lo había observado mientras entrenaba con la selección juvenil de Bahía Blanca y decidió incorporarlo sin que tuviera que realizar una prueba convencional.

Además de ofrecerle un lugar en la pensión, Racing facilitó su ingreso al colegio de la institución. Lautaro contó que siempre consideró importante completar los estudios , por lo que logró sostener las clases pese a las exigencias deportivas.

Su madre insistía en que continuara estudiando, pero el objetivo no era únicamente familiar. El propio delantero explicó que había tomado la decisión de terminar la secundaria “como fuera”, aun cuando debía entrenar a la mañana y asistir al aula durante la tarde.

Por qué pensó en estudiar Nutrición

La elección no parecía alejada de su vida cotidiana. La nutrición tiene una relación directa con el rendimiento, la recuperación, la composición corporal y la prevención de lesiones en los deportistas de alto nivel.

Sin embargo, Martínez decidió no comenzar inmediatamente una carrera. El poco tiempo disponible entre el entrenamiento y los partidos lo llevó a priorizar el descanso, una parte fundamental de la rutina profesional.

Una familia atravesada por el deporte y la salud

El interés por el fútbol provenía de su padre, Mario Martínez, quien había jugado como lateral izquierdo en el Nacional B y en distintos equipos del interior. Después de retirarse, trabajó reparando aviones en una base naval y posteriormente se convirtió en enfermero.

Su hermano mayor, Alan, también se dedicó al fútbol, mientras que Franco, el menor, practicaba básquet. Lautaro contó que él mismo jugó al básquet durante su infancia y que a los 15 años debió elegir cuál de los dos deportes continuaría de manera competitiva.

La mudanza a Avellaneda tampoco fue sencilla. Extrañaba especialmente a Alan y llegó a pensar en regresar a Bahía Blanca. El acompañamiento de su familia, del club y de otros juveniles fue determinante para que permaneciera en Racing.