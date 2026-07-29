29 de julio de 2026 - 15:01

La FIFA abrió un expediente contra la Selección por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final

Jugadores e integrantes del cuerpo técnico quedaron bajo investigación de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por “agresión, discriminación y conducta antideportiva”. La bandera exhibida frente a Inglaterra motivó el inicio de la causa.

Las Malvinas son Argentinas: el festejo emocionante de los jugadores Albicelestes que está siendo investigado por la FIFA.

"Las Malvinas son Argentinas": el festejo emocionante de los jugadores Albicelestes que está siendo investigado por la FIFA.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió un expediente disciplinario contra la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA) por los hechos ocurridos tras la final del Mundial 2026 frente a España, donde se produjeron disturbios y encontronazos entre los jugadores.

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La investigación también alcanza a varios integrantes de la Selección Argentina por distintas conductas registradas durante y después del encuentro. Sin embargo, cabe mencionar que uno de los hechos que motivó la apertura del sumario fue la bandera que tenía el mensaje de “Las Malvinas son Argentinas”.

Al ser expuesta por los jugadores argentinos tras el histórico partido contra Inglaterra, ratificaron que eso podría constituir una manifestación política prohibida por el reglamento de la FIFA.

Sobre la final contra España

Entre los involucrados aparecen Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala. Del lado español, el mediocampista Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi, también figura en el procedimiento iniciado por la Comisión Disciplinaria del organismo.

Un final caliente. Lamentablemente, Paredes reaccionó y se golpeó con jugadores españoles.

Un final caliente. Lamentablemente, Paredes reaccionó y se golpeó con jugadores españoles.

La FIFA explicó que el proceso se apoya en el informe elaborado por el instructor de ética designado para analizar lo sucedido en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se disputó la definición del torneo.

Sumado al hecho de la bandera, la AFA podría haber infringido distintos artículos del Código Disciplinario. Los cargos incluyen el uso de un evento deportivo para manifestaciones ajenas al fútbol, conductas inapropiadas, actos discriminatorios, agresiones racistas y fallas en materia de orden y seguridad.

Otros cargos contra la AFA

Además, el expediente incorpora denuncias por cánticos y gestos discriminatorios de la hinchada argentina, retrasos en el inicio de partidos, incumplimiento de protocolos oficiales y la exhibición de mensajes considerados inapropiados por parte del plantel y de los hinchas.

La investigación también analiza el lanzamiento de objetos desde las tribunas durante los diversos encuentros que disputó la Selección Argentina a lo largo del Mundial.

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