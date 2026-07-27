La FIFA eligió un inesperado gol contra Argentina como el mejor del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) eligió el espectacular gol de Sidny Lopes Cabral frente a la Selección argentina como el mejor del Mundial 2026 . La conquista del lateral izquierdo de Cabo Verde, que significó el empate parcial en el duelo de 16avos de final, fue distinguida con el Premio Hyundai al Gol del Torneo .

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El tanto llegó en uno de los encuentros más exigentes que afrontó el equipo dirigido por Lionel Scaloni , que terminó imponiéndose por 3 a 2 en tiempo suplementario para avanzar a los octavos de final.

En la votación organizada por la FIFA, el gol de Lopes Cabral superó al convertido por Eldor Shomurodov , que abrió el marcador en la victoria de Uzbekistán sobre República Democrática del Congo, y al de Wilson Isidor , quien había puesto en ventaja transitoriamente a Haití frente a Marruecos.

Con esta distinción, el defensor caboverdiano se suma a una selecta lista de futbolistas que obtuvieron el reconocimiento en ediciones anteriores: Maxi Rodríguez (2006), Diego Forlán (2010), James Rodríguez (2014), Benjamin Pavard (2018) y Richarlison (2022).

¡PERO CLARO, TENÍA QUE SER EL DE ÉL! El infernal zapatazo de Sidny Lopes Cabral en el partido entre Argentina - Cabo Verde fue elegido el MEJOR GOL de la Copa del Mundo. ¿Qué te parece? ⚽ #ESPNMundial | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/swrqLvqEuh

"Vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'"

Tras recibir el premio, Lopes Cabral explicó cómo nació la jugada que terminó convirtiéndose en el mejor gol del certamen.

"En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'". El futbolista, cuyos padres nacieron en el archipiélago africano de Cabo Verde, destacó la confianza que tiene con ambas piernas.

"Tengo buen golpe con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo", relató. También confesó su sorpresa al enterarse de que su conquista había sido la más votada por los aficionados.

"Me dijeron que habían votado mi gol como el mejor del torneo. Respondí: '¡Madre mía! Muchísimas gracias, no sé cómo agradecerlo. Estoy muy emocionado y muy honrado de que me hayan visto jugar'", expresó.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde fue uno de los más vibrantes del Mundial. La Albiceleste logró imponerse por 3 a 2 en el tiempo suplementario, luego de un desarrollo sumamente parejo.

Los goles del conjunto argentino fueron convertidos por Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que Laros Duarte y el propio Sidny Lopes Cabral marcaron para el seleccionado africano.

Aunque Argentina continuó su camino hasta disputar la final del torneo, el golazo del lateral caboverdiano quedó grabado en la memoria de los hinchas y terminó siendo reconocido por la FIFA como el mejor de toda la Copa del Mundo 2026.