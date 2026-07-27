Se retiró tras dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y recibió un premio inesperado

A pesar de las críticas por su desempeño en el partido decisivo del torneo, el árbitro principal fue premiado como el mejor del certamen por la IFFHS y la AIA.

Slavko Vincic puso fin a su carrera profesional a los 46 años, según informó la Federación Eslovena de Fútbol (NZS). El juez central cerró su trayectoria en la cima del deporte apenas siete días después de haber dirigido el partido decisivo del Mundial 2026 celebrado el pasado 19 de julio en Estados Unidos.

La entidad eslovena destacó que Vincic consolidó su estatus como uno de los mejores de la historia al controlar el encuentro final entre españoles y argentinos. Pese a haber cumplido con el cronograma del torneo, la decisión de colgar el silbato se produce de manera inmediata tras la conclusión de la cita mundialista.

Su infracción de Fernpandez sobre Pau Cubarsí a los 47' del segundo tiempo resultó determinante, ya que el árbitro Slavko Vincic mostró la tarjeta roja de inmediato EFE Premios internacionales y las controversias de la final en Nueva Jersey La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) reconoció a Vincic como el mejor árbitro del Mundial 2026. A este galardón se sumó el premio 'Giulio Campanati', otorgado por la Asociación Italiana de Árbitros (AIA), que distingue al profesional más destacado de cada gran torneo internacional. Los organismos subrayaron su capacidad para gestionar el orden disciplinario en escenarios de alta presión.

Sin embargo, su última actuación estuvo marcada por el conflicto. En la final que España ganó 1-0 en tiempo suplementario, Vincic recibió críticas por tolerar el juego físico excesivo. Al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el esloveno expulsó al mediocampista Enzo Fernández, una decisión que aumentó la tensión antes de definir el título.

Durante el certamen, Vincic arbitró cuatro partidos, incluyendo el debut de Brasil frente a Marruecos y el cruce de octavos de final entre México y Ecuador. En este último, aplicó la "Ley Prestianni", una nueva normativa técnica, al expulsar al defensor Piero Hincapié por cubrirse la boca mientras dialogaba con un rival.