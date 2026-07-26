Godoy Cruz: Poggi celebra 100 partidos en un triunfo clave

Vicente Poggi, figura ante Central Norte, habló tras la victoria de Godoy Cruz en la Primera Nacional y analizó las mejoras a futuro del equipo.

Godoy Cruz muestra la bandera y las remeras con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", la cual se hizo famosa en formato y diseño en el partido del mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

Vicente Poggi y Emi Márquez con la camiseta con el dorsal de los cien partidos

El público acompañó a Godoy Cruz en su partido ante Central Norte de Salta. Hubo homenajes a la selección Argentina por el subcampeonato en el Mundial 2026 y los jugadores exhibieron una remera de "las Malvinas son Argentinas". En este marco, Vicente Poggi, figura del encuentro, fue homenajeado con una camiseta del Tomba por sus 100 partidos.

En la entrega de la camiseta estuvo presente la novia de Poggi, María Emilia Márquez, jugadora de hockey sobre césped del club Peumayén.

Tras el partido, Vicente Poggi dialogó con los medios: "Estamos muy contentos con este triunfo que fue complicado, pero lo importante es que se terminó ganando y lo controlamos".

El exjugador de Defensor agregó: "Hay que trabajar en no regalar tantos tiros libres y también queremos mejorar nuestro desempeño de visitante, para eso hay que seguir trabajando muy duro".

El "10" de Godoy Cruz admitió sentirse más feliz en su posición actual: "Me gusta más esta posición, pero me estoy adaptando", apuntó.