26 de julio de 2026 - 19:39

Godoy Cruz: Poggi celebra 100 partidos en un triunfo clave

Vicente Poggi, figura ante Central Norte, habló tras la victoria de Godoy Cruz en la Primera Nacional y analizó las mejoras a futuro del equipo.

Vicente Poggi y Emi Márquez con la camiseta con el dorsal de los cien partidos

Vicente Poggi y Emi Márquez con la camiseta con el dorsal de los cien partidos

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Godoy Cruz
Godoy Cruz muestra la bandera y las remeras con la inscripción Las Malvinas son Argentinas, la cual se hizo famosa en formato y diseño en el partido del mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

Godoy Cruz muestra la bandera y las remeras con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", la cual se hizo famosa en formato y diseño en el partido del mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

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El público acompañó a Godoy Cruz en su partido ante Central Norte de Salta. Hubo homenajes a la selección Argentina por el subcampeonato en el Mundial 2026 y los jugadores exhibieron una remera de "las Malvinas son Argentinas". En este marco, Vicente Poggi, figura del encuentro, fue homenajeado con una camiseta del Tomba por sus 100 partidos.

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En la entrega de la camiseta estuvo presente la novia de Poggi, María Emilia Márquez, jugadora de hockey sobre césped del club Peumayén.

Tras el partido, Vicente Poggi dialogó con los medios: "Estamos muy contentos con este triunfo que fue complicado, pero lo importante es que se terminó ganando y lo controlamos".

El exjugador de Defensor agregó: "Hay que trabajar en no regalar tantos tiros libres y también queremos mejorar nuestro desempeño de visitante, para eso hay que seguir trabajando muy duro".

El "10" de Godoy Cruz admitió sentirse más feliz en su posición actual: "Me gusta más esta posición, pero me estoy adaptando", apuntó.

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