Godoy Cruz venció a Central Norte 2 a 1 y suma puntos clave en Primera Nacional

En uno de los partidos de la vigésima segunda fecha del torneo Clausura de la Primera Nacional, Godoy Cruz venció a Central Norte de Salta con goles de Martín Pino y Axel Rodríguez. Descontó para el equipo norteño Elías Calderón. Un gran primer tiempo se vivió en el estadio Feliciano Gambarte, donde las dos escuadras mostraron un buen desempeño.

No puede como forastero: Godoy Cruz volvió a perder está vez fue ante Ciudad de Bolívar por 3 a 1

Tanto Godoy Cruz como Central Norte salieron con todo a buscar el arco rival, por eso desde el inicio el partido fue un espectáculo futbolístico. Al minuto de juego, Central avisó con Pedro Sanz, quien conectó un centro de Mauricio Rosales y por muy poco no abrió el marcador.

A los tres minutos, Martín Pino quebró el cero a cero. El gol llegó tras una jugada que la pelota había pasado por él, luego por los botines de Burgoa, quien se la devolvió al "9" del Tomba, y este no falló. A los 12 minutos, en una llegada a fondo del elenco visitante, Bedolla tuvo una ocasión de empatar, pero el arquero tombino estuvo seguro para neutralizar la jugada.

Vicente Poggi fue lo mejor que tuvo Godoy Cruz en el triunfo ante el Cuervito salteño. Solo le faltó el gol al talentoso ídolo oriental

Hasta bien entrada la primera etapa, el partido era bastante parejo; el local había sido más preciso en la definición . Axel Rodríguez corrió solo, encaró mano a mano al arquero de Central Norte y definió de forma exquisita. Sobre los 40 minutos, Elías Calderón no desaprovechó un tiro libre de su compañero Sergio Quiroga y con un frentazo batió al arquero de Godoy Cruz.

A los tres minutos, Martin pino quebró el cero a cero, le puso el gol a una jugada que la pelota había pasado por el mismo, luego pasó por ls botines de Burgoa que se la devolvió al “9” del Tomba y este no erró. Gol y a otra cosa.

A los 12’ en una llegada afondo del lenco visitante, Bedolla tuvo una ocasión de empatar, pero el arqueo tombino estuvo seguro para neutralizar el mal.

Hasta bien entrado el primer tiempo, el partido era bastante parejo, el local había sido más preciso en la definición. Axel Rodríuez co0rrrio solo y encaró mano amano al arquero de Central norte y definió en forma exquisita.

Sobre los 40’ Elías Calderón no desaprovechó un tiro libre de su compañero Sergio Quiroga y con un frentazo batió al arquero de Godoy Cruz.

¿Qué pasó en el segundo tiempo con el Tomba?

En el complemento, tanto Poggi, Rodríguez y Pino siguieron gravitando en la ofensiva del elenco local. Poco a poco, Central Norte empezó a equilibrar las acciones; Erik Bodencer inquietó más a la última línea tombina, al igual que Franco Vedoya.

Lamentablemente, para las pretensiones de Godoy Cruz, el arquero Fabricio Hass de Central Norte empezó a agigantar su figura y fue el responsable de que los mendocinos no pudieran volver a marcar.

El "2" del elenco norteño le atajó un tiro a Poggi que en otro partido hubiera sido gol. Minutos después, también el arquero de Central respondió de forma estupenda cuando lo probó Francisco Gerometta. El golero norteño tapó lo que hubiera sido el tercer tanto para Godoy Cruz, un misil que disparó Nahuel Ulariaga.

Pero la mejor intervención fue después de un tiro libre de Godoy Cruz, bien ejecutado por Brian Orosco, y que Diego Viera aprovechó con un cabezazo, pero el arquero visitante le ahogó el grito al capitán. Al final, la escuadra del Expreso mendocino terminó sufriendo, pero sumó tres puntos importantes en su carrera hacia el retorno al máximo círculo del fútbol nacional.

El golero norteño tapó lo que hubiera sido el tercer tanto para Godoy cruz, fu un misil que disparó Nahuel Ulariaga. Pero la mejor intervención fue después de un tiro libre de Godoy Cruz bien ejecutado por Brian Orosco y que Diego Viera aprovechó con un cocazo, pero el arquero visitante le ahogó el grito al capitán.

Estadísticas de Godoy Cruz - Central Norte en Primera Nacional