17 de julio de 2026 - 16:29

El festival Rock Cirkus se traslada al teatro Plaza de Godoy Cruz

El viernes y el sábado, el Teatro Plaza de Godoy Cruz recibirá bandas de rock en este encuentro que cambió de escenario por los pronósticos de tiempo adversos. Ahora todas las entradas tendrán el beneficio "2x1".

Juampi Staiti será el encargado de abrir el encuentro el viernes. Foto: Prensa Godoy Cruz.&nbsp;

Juampi Staiti será el encargado de abrir el encuentro el viernes. Foto: Prensa Godoy Cruz. 

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Rock Cirkus traslado
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El rock mendocino tendrá una nueva cita este invierno con la llegada de Rock Circus, un ciclo de conciertos que durante dos noches convertirá al Teatro Plaza de Godoy Cruz, en un espacio con ambiente de circo, pero dedicado exclusivamente a la música en vivo.

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La propuesta se desarrollará el 17 y 18 de julio en la tradicional sala frente a la Plaza de Godoy Cruz. Cabe aclarar que originalmente se iba a realizar en el Parque Benegas y en una carpa climatizada instalada en el predio ubicado en Av. San Martín Sur 2535. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos adversos obligaron a cambiar la sede.

Igualmente se mantendrá la programación integrada por algunas de las bandas y artistas más representativos de la escena local.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia diferente, con conciertos en un formato más cercano al público y una puesta inspirada en el espíritu de los grandes encuentros musicales.

La grilla de Rock Circus comenzará el viernes 17 de julio a las 20.30 con las presentaciones de Quién Da Más, Juampa Staiti y Selva Blanca. En tanto, el sábado 18 de julio a la misma hora será el turno de Vestigio y Setas.

Las entradas generales tienen un valor de $10.000, mientras que los menores abonan a partir de los 10 años. Disponibles en EntradaWeb. Debido al cambio de sede, todas las entradas adquiridas tendrán el beneficio de dos por uno (2x1).

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