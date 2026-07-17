Una motociclista terminó en grave estado tras chocar con un auto en Godoy Cruz

El incidente ocurrió este viernes por la mañana en la intersección del Corredor del Oeste y calle Armani.

Choque entre una moto y un auto en Godoy Cruz

Una mujer motociclista sufrió graves lesiones este viernes por la mañana tras protagonizar un choque con un auto en Godoy Cruz.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 6.27 en la intersección del Corredor del Oeste y calle Armani, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron un Peugeot 208 y una Gilera Smash 110.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el Peugeot circulaba por el Corredor del Oeste en dirección de sur a norte, mientras que la motocicleta avanzaba por calle Armani de oeste a este. Ambos vehículos impactaron en el cruce.

Como consecuencia del fuerte choque, la conductora de la moto sufrió politraumatismos graves. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la asistió en el lugar y posteriormente dispuso su traslado al hospital Central para una mejor atención.

En tanto, el conductor del Peugeot resultó ileso. Además, el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre).