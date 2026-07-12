12 de julio de 2026 - 09:57

Godoy Cruz: una niña de 5 años terminó en terapia intensiva tras prenderse fuego con una estufa

La pequeña presenta quemaduras en el 30% del cuerpo y se encuentra internada con pronóstico reservado en el Hospital Notti. Se investigan las causas del hecho.

Se le prendió fuego los pelos con la estufa y terminó con graves quemaduras en Godoy Cruz.

Se le prendió fuego los pelos con la estufa y terminó con graves quemaduras en Godoy Cruz.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una niña de 5 años sufrió graves quemaduras tras incendiarse los pelos mientras estaba en su casa, en el barrio Sol y Sierra, de Godoy Cruz. La menor fue llevada de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde aún permanece internada “en terapia intensiva con pronóstico reservado”.

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Los médicos informaron que la pequeña presenta “quemaduras en el 30% del cuerpo”, pero también confirmaron que las vías respiratorias no resultaron afectadas. La gravedad de las lesiones obligó a su ingreso inmediato en la unidad de cuidados intensivos.

Causas en investigación

Según el parte policial, el accidente ocurrió cuando la niña estaba tranquila en su casa, dibujando cerca de una pantalla a gas. Por motivos que todavía son materia de investigación, su cabello tomó fuego y las llamas se propagaron rápidamente por su cuerpo. La desesperación de su familia fue total.

Ni bien apagaron el fuego de su ropa, los familiares pidieron asistencia y la menor fue trasladada de inmediato al hospital, donde recibió las primeras curaciones y quedó bajo observación permanente debido a la magnitud de las quemaduras.

Mientras la niña continúa internada, la Justicia trabaja para determinar cómo se produjo el accidente y si existieron otros factores que pudieron haber influido en el episodio.

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