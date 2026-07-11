Godoy Cruz se ubicó en el top 10 de ciudades ideales del país para la crianza infantil

El nuevo índice NIDO, presentado por la Fundación Bunge y Born junto con especialistas de UNICEF, CIPPEC y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, volvió a poner el foco sobre la importancia de generar entornos que favorezcan el desarrollo de niñas y niños durante sus primeros años de vida.

Godoy Cruz fue destacado en este relevamiento y se ubicó en el puesto 8 del ranking nacional de mejores ciudades para la crianza infantil gracias a su modelo de gestión.

"Este reconocimiento es el resultado de un modelo de gestión que planifica a largo plazo. En Godoy Cruz entendemos que invertir en espacios públicos de calidad, fortalecer los centros de salud municipales y garantizar entornos educativos seguros no son gastos, son inversiones en el futuro de nuestra comunidad. Que nos destaquen a nivel nacional nos compromete a seguir trabajando con el mismo orden y la misma exigencia" , resaltó el intendente Diego Costarelli.

Y agregó que " estar en el top 10 del país refleja el impacto real del ‘Modelo Godoy Cruz’. Priorizar la primera infancia con buenos servicios, infraestructura y espacios verdes es clave para construir una ciudad más justa y con mejor calidad de vida para todos".

El Índice NIDO contempla el análisis a nivel nacional de las localidades y municipios de más de 100.000 habitantes de la Argentina, es decir que Godoy Cruz se ubica en la octava posición de entre aproximadamente 70 y 75 municipios. El estudio analiza variables vinculadas con el acceso a la salud, la educación, los espacios verdes y el contexto socioeconómico, lo que permite conocer las oportunidades de crianza en ciudades de todo el país.

En ese contexto, el Municipio reafirma el camino que recorre desde hace años a través de políticas públicas orientadas a la primera infancia, con programas que buscan garantizar igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida y acompañar a las familias en cada etapa del desarrollo infantil.

El trabajo sostenido de la comuna ya había recibido recientemente un importante respaldo a nivel nacional. El intendente Diego Costarelli recibió en Rosario el Sello de Calidad en Primera Infancia por parte de la Red de Innovación Local (RIL), una distinción que reconoce a los gobiernos locales que implementan políticas innovadoras e integrales destinadas al bienestar y desarrollo de niñas y niños.

Un modelo de gestión con reconocimiento nacional

La distinción obtenida por Godoy Cruz valoró una estrategia que articula acciones de salud, educación, desarrollo humano, espacios públicos y acompañamiento familiar. Estas iniciativas buscan generar entornos seguros, inclusivos y con igualdad de oportunidades para todas las infancias.

Estos aspectos coinciden con los indicadores que contempla el índice NIDO, que evalúa las condiciones que ofrece cada territorio para el desarrollo infantil temprano, considerando factores como el acceso a servicios esenciales, el entorno urbano y las oportunidades disponibles para las familias.