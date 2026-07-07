Obras en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz: las calles claves que estarán cortadas desde este miércoles

La remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen-Brasil , una de las principales conexiones entre Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz , ingresará en una nueva etapa desde este miércoles 8 de julio . Los trabajos implicarán un corte total de tránsito en una de las intersecciones más transitadas de la zona y obligarán a modificar tanto la circulación vehicular como los recorridos del transporte público.

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Desvíos: qué calles están cortadas y por dónde circular con las obras en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz

El corte afectará la intersección de Belgrano/San Juan y Brasil y tendrá una duración estimada de 25 días . Allí se construirán dos nuevas bocas de registro y se reubicará una red cloacal terciaria sobre calle Brasil , como parte de la renovación integral de la infraestructura sanitaria.

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Inicialmente, esta intervención estaba prevista para el lunes 6 de julio . Sin embargo, durante el inicio de las excavaciones se detectaron interferencias subterráneas no previstas , lo que obligó a modificar el cronograma de trabajo.

Desde Aguas Mendocinas informaron que la reprogramación fue coordinada con la Subsecretaría de Transporte y los municipios de Ciudad y Godoy Cruz para ordenar la circulación y reducir el impacto en vecinos y conductores. Como consecuencia de este cambio, también se postergó el corte sobre calle San Martín que iba a implementarse esta semana. Una vez finalizadas estas tareas, la obra retomará su planificación original.

La intervención tendrá una duración estimada de 18 meses y se ejecutará por etapas para disminuir las molestias a vecinos y comercios.

El proyecto, a cargo de Aguas Mendocinas, contempla principalmente la renovación de las redes de agua y cloacas, que tienen más de 40 años de antigüedad. Los trabajos comenzaron en la calle Brasil -continuación de Hipólito Yrigoyen- entre San Juan y San Martín, sector que permanece totalmente cerrado al tránsito.

La obra estará dividida en 7 tramos para mitigar las molestias. MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

Además del recambio de la infraestructura subterránea, la obra incluirá mejoras en la superficie. En los cinco tramos correspondientes a Ciudad se reconstruirán la calzada, veredas, cunetas y puentes vehiculares. También se incorporarán nichos para árboles, nuevos baldosones y sendas podotáctiles para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual.

En los dos tramos ubicados en Godoy Cruz no se intervendrán las veredas, pero sí se realizará una demolición parcial de la calzada para instalar nuevas tuberías de infraestructura por debajo de la traza del Metrotranvía.

Desvíos para vehículos particulares

Mientras dure el corte, quienes circulen por la zona deberán utilizar recorridos alternativos.

Hacia el sur: los vehículos que transiten por San Martín deberán desviarse por Serú hacia el oeste, continuar por República del Líbano y desde allí retomar el recorrido hacia Godoy Cruz.

Hacia el norte (ingreso a Ciudad): quienes lleguen desde Godoy Cruz por San Martín podrán girar a la izquierda por Liniers o 25 de Mayo para tomar Almirante Brown y luego España. Otra opción será doblar a la derecha por Castellani, avanzar una cuadra y continuar hacia el norte por San Juan.

Cambios en el transporte público

Las líneas de colectivos que habitualmente circulan por el sector también modificarán provisoriamente sus recorridos.

Desde San Martín y Morón: las unidades continuarán por Morón hacia el este hasta Rioja, seguirán por Brasil, Costanera (Ricardo Videla) y Minuzzi para reincorporarse a la avenida San Martín en Godoy Cruz.

Desde la rotonda de Peltier y La Pampa: los colectivos circularán hacia el sur por La Pampa, continuarán por Capitán de Fragata Moyano hasta República del Líbano y luego seguirán por Echeverría.