Quedan apenas algunos días para el inicio de la etapa más crítica y compleja de la megaobra de renovación integral del Acceso Este mendocino. El próximo lunes, 6 de julio , dará inicio el fuerte de los trabajos en el tramo de Guaymallén . Y, ante este panorama -y teniendo en cuenta que se trata de un sector transitado por decenas de miles de vehículos a diario -, la comuna explicó cómo, dónde y cuándo se harán las primeras intervenciones , así como también cuáles serán los desvíos . De hecho, ya a partir de primera hora del lunes estarán habilitados los carriles colectores (laterales).

Desvío en el Acceso Este: preocupación por robos de cables y asaltos a automovilistas en plena zona de obra

Fecha confirmada: cuándo iniciará el corte total en el Acceso Este y cómo serán los desvíos

También se han previsto calles alternativas para vincular el Este mendocino con los distintos departamentos del Gran Mendoza , y que asoman como complemento de las colectoras renovadas y preparadas.

Según destacó el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , el principal desafío de la renovación del Acceso Este -además de la obra en sí- será lograr que el tránsito siga fluyendo de la forma más ágil posible en una de las zonas más transitadas de Mendoza, ello durante los dos años que se han previsto para la ejecución de los trabajos .

Acceso Este: comienzan las obras en la zona más transitada y estos serán todos los cortes, desvíos y opciones

Luego del inicio de los trabajos en el tramo comprendido en Maipú -y que siguen en marcha-, la semana próxima comenzará con un verdadero terremoto para la rutina de miles de mendocinos . Y es que iniciarán los trabajos en el primero de los tres tramos de la ruta dentro de los 12 kilómetros que son jurisdicción -geográficamente hablando- de Guaymallén .

Puntualmente, el lunes se comenzarán con los trabajos en los primeros 500 metros del tramo del acceso comprendido entre los puentes de calle Arturo González (límite entre Guaymallén y Maipú) y de calle Ponce . En total, hay 1.500 metros de calzada en ese sector y en los que se trabajará durante los próximos 45 días .

Los trabajos se extenderán tanto en el carril que tiene sentido de circulación este - oeste (quienes vienen con dirección a Ciudad) como en aquel que va de oeste a este (para salir del Gran Mendoza). En circunstancias normales, ambos carriles tienen dos trochas -y que comparten sentido de circulación-.

Histórico día en el Acceso Este: comenzaron los cortes totales y estas son las colectoras Acceso Este: comienzan las obras en la zona más transitada y estos serán todos los cortes, desvíos y opciones Ramiro Gómez / Los Andes

No obstante, mientras se avancen con las obras, se mantendrá uno de cada uno de los carriles -por trocha-, y se brindará la alternativa de utilizar las colectoras para, ya sea, ir o venir de la Ciudad.

Quienes vengan desde el este con destino a Ciudad contarán con la colectora norte, mientras que quienes circulen con destino a San Martín o San Luis, contarán con la posibilidad de usar la colectora sur del Acceso Este (ambas calles laterales alternativas contarán con dos carriles).

Así las cosas, y por tramos de 500 metros, quienes circulen en cualquiera de los dos sentidos podrán utilizar, o bien el único carril habilitado en cada mano o directamente la colectora (lateral) correspondiente.

Histórico día en el Acceso Este: comenzaron los cortes totales y estas son las colectoras Acceso Este: comienzan las obras en la zona más transitada y estos serán todos los cortes, desvíos y opciones Ramiro Gómez / Los Andes

"Vamos a tener inspectores, no solo para controlar que respeten los sentidos de circulación en las colectoras, sino también para evitar que los automovilistas se estacionen sobre las colectoras o circulen a 100 km/h por las laterales", resumió Calvente, quien aclaró que el límite de velocidad será el mismo de las zonas urbanas (máxima de 40 km/h).

El modelo matemático arroja que, con todo el acceso en obras y utilizando las colectoras, el tiempo de circulación normal se duplica respecto a horarios normales y se multiplica por 2,8 en horario pico. Es decir, si en circunstancias normales el trayecto por esta vía se cubre en una hora (60 minutos), la proyección es que se extienda a 168 minutos en hora pico cuando las obras estén en marcha.

Cortes y desvíos

Los 12 kilómetros que abarca toda la traza del Acceso Este en Guaymallén han sido dividida en tres grandes tramos de obras. El primero se extiende entre Arturo González y Tirasso; el segundo va desde Tirasso hasta Sarmiento; mientras que el tercero comprende el sector entre Sarmiento y el Nudo Vial (Zapata y Costanera).

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Acceso Este: comienzan las obras en la zona más transitada y estos serán todos los cortes, desvíos y opciones Marcelo Álvarez / Los Andes

No obstante, la obra no avanzará de manera uniforme en toda la traza. El lunes comenzarán las tareas en el primer tramo, mientras que los otros sectores se incorporarán progresivamente en los próximos meses. E, incluso, se continuará con el tramo del nudo vial, mientras que el sector intermedio será el último donde se ejecutarán las obras.

Tanto entre González y Tirasso como entre Sarmiento y el Nudo Vial no se interrumpirán las cuatro trochas (divididas en dos y separadas por un cantero central), sino que se mantendrá habilitado para la circulación uno de los carriles en cada uno.

No obstante, cuando los trabajos lleguen al sector comprendido entre Tirasso y Sarmiento, el corte de tránsito será total -en las cuatro trochas-, por lo que el flujo vehicular se limitará a las colectoras y calles alternativas.

Histórico día en el Acceso Este: comenzaron los cortes totales y estas son las colectoras Acceso Este: comienzan las obras en la zona más transitada y estos serán todos los cortes, desvíos y opciones Ramiro Gómez / Los Andes

Según explicaron desde la Municipalidad de Guaymallén, unos 30 inspectores que se encargarán de controlar que no haya malentendidos, accidentes y de paliar las consecuencias de esta contingencia.

Cómo será la circulación desde el lunes

El primer frente de trabajo estará ubicado entre Arturo González y Tirasso, en una extensión aproximada de entre cuatro y cinco kilómetros.

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Acceso Este: comienzan las obras en la zona más transitada y estos serán todos los cortes, desvíos y opciones Marcelo Álvarez / Los Andes

Quienes circulen desde el este hacia la Ciudad llegarán a la zona de Arturo González con dos carriles de circulación por vía, pero al ingresar al sector intervenido encontrarán una reducción de calzada. En ese punto tendrán dos opciones: continuar por el único carril habilitado sobre el Acceso Este hacia Ciudad, o desviarse hacia la colectora norte, que contará con dos carriles y fue acondicionada con mejoras en el pavimento, drenajes y alumbrado.

Uno de los puntos más sensibles estará en la intersección con Arturo González, una zona clave para el movimiento de vehículos vinculados al sector productivo, especialmente durante el mediodía y las primeras horas de la tarde y con mucho tránsito en sentido norte - sur y sur - norte.

Los sectores que requerirán mayor atención

Además de Arturo González, las autoridades guaymallinas identificaron otros dos puntos donde podrían registrarse complicaciones en este primer mes y medio de obra.

Guayma 2 Acceso Este: comienzan las obras en la zona más transitada y estos serán todos los cortes, desvíos y opciones Gentileza

Por un lado, en calle Aconcagua -utilizada por quienes necesitan cruzar de sur a norte, de forma transversal al acceso-, así como también el carril Ponce, que también atraviesa perpendicularmente al Acceso Este y es el sitio donde se encuentra uno de los retornos más utilizados para reincorporarse al Acceso Este.

La construcción de la tercera trocha

Entre tantos objetivos centrales de la obra, se destaca la incorporación de un tercer carril de circulación en cada uno de los sentidos de circulación.

Por esto mismo, las primeras tareas vinculadas a esta ampliación comenzarán a la altura de Arturo González, donde se trabajará sobre el cantero central para construir la nueva trocha destinada al tránsito que circula desde el este hacia el oeste. La tercera trocha del otro carril (con sentido oeste - este) se construirá sobre la banquina sur de la actual calzada.

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Acceso Este: comienzan las obras en la zona más transitada y estos serán todos los cortes, desvíos y opciones Marcelo Álvarez / Los Andes

Inicialmente se avanzará en los 1.500 metros comprendidos entre González y Ponce (de a 500 metros), mientras que la misma estrategia se repetirá posteriormente sobre el acceso a la altura de Tirasso.

En tanto, las autoridades aclararon que los cortes más importantes después de Tirasso, en dirección a Ciudad, recién se implementarán dentro de algunos meses.

Calles alternativas recomendadas

Además de las colectoras, la comuna recomendó a vehículos livianos la circulación por calles internas del departamento que permitan conectar de manera más directa con el Gran Mendoza.

Guayma 1 Acceso Este: comienzan las obras en la zona más transitada y estos serán todos los cortes, desvíos y opciones Gentileza

Por ejemplo, quienes vengan del este con destino a la Ciudad de Mendoza podrán ingresar por Adolfo Calle, Bandera de los Andes y Pedro Molina,

En tanto, para salir de Ciudad con destino a Guaymallén (y hacia el este), las principales alternativas son Adolfo Calle, el carril Godoy Cruz y Correa Saá.

Si el destino es a Godoy Cruz, para entrar desde Guaymallén las calles recomendadas son Berutti y Moldes. Y para salir de tierras godoicruceñas, las vías son Pedro Vargas e Independencia.

Camino a Maipú, las alternativas para entrar y salir son Ponce, 9 de julio y Azcuénaga. Mientras que, si el destino es Las Heras, las mejores calles con Mitre y Aristóbulo del Valle.

Guayma 3 Acceso Este: comienzan las obras en la zona más transitada y estos serán todos los cortes, desvíos y opciones Gentileza

En el caso de los camiones, las autoridades sugieren utilizar la Variante Palmira y luego conectar con la Ruta Nacional 40, especialmente para el tránsito pesado que se dirige hacia San Juan o hacia el corredor internacional.