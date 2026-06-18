18 de junio de 2026 - 15:00

Desvío en el Acceso Este: preocupación por robos de cables y asaltos a automovilistas en plena zona de obra

Corte total por obras en el Acceso Este, a la altura de Maipú, dejó desvíos obligatorios por calles laterales y derivó en el robo de cables de la señalética y la iluminación. La falta de luz en el sector incrementa la preocupación por la seguridad vial.

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú&nbsp;

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Por Enrique Pfaab

El corte total del tránsito en el Acceso Este, en el departamento de Maipú, a la altura del puente de calle Serpa, derivó en la implementación de desvíos obligatorios por calles laterales debido a trabajos de renovación vial en el sector.

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La intervención obliga a los vehículos a circular a baja velocidad y por trazados alternativos, lo que modificó de manera significativa la dinámica habitual de circulación en uno de los corredores más transitados del área metropolitana de Mendoza.

Robo de cables y afectación de la infraestructura

En ese contexto, se registró el robo de cables que alimentan la señalética y la iluminación del desvío. La sustracción dejó fuera de funcionamiento cartelería clave para la orientación y sectores de la calzada con baja visibilidad durante la noche.

Según la información disponible, el hecho ocurrió en un área donde se encontraba presencia de personal de vigilancia. La falta de iluminación agrava las condiciones de seguridad en un punto donde ya se desarrollan trabajos viales y desvíos permanentes.

Un punto crítico en horarios nocturnos

Vecinos y conductores que transitan habitualmente la zona advierten un incremento en las condiciones de riesgo, especialmente durante la noche y la madrugada. La circulación reducida y la concentración de vehículos en un mismo trazado generan demoras que dejan a los automovilistas en condiciones de mayor vulnerabilidad en un sector que, históricamente, ha sido peligroso.

En ese sector, según reiteradas denuncias de usuarios, se han producido hechos delictivos bajo modalidades de oportunidad, aprovechando las detenciones forzadas del tránsito. Entre los antecedentes mencionados se incluyen episodios en los que se arrojaban objetos contra vehículos para obligarlos a detener la marcha.

Reclamos por medidas de seguridad

La situación reactivó los pedidos de refuerzo de seguridad en la zona de obra. Conductores y frentistas señalan la necesidad de mayor iluminación, controles preventivos y presencia permanente en los puntos críticos del desvío, especialmente en horarios de baja circulación.

Mientras avanzan los trabajos sobre el Acceso Este, el sector quedó bajo observación por el impacto combinado entre la obra vial y los episodios de inseguridad registrados en el área.

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