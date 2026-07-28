Alfredo Cornejo promete que "el sistema de peajes va a ser muy razonable" en el Acceso Este

Mientras avanzan los trabajos en la megaobra de reconstrucción del Acceso Este , el gobernador Alfredo Cornejo se refirió hoy al sistema de peajes que se instalará como repago para el mantenimiento de la Ruta Provincial 22 (ex Ruta 7) , desde Fray Luis Beltrán, Maipú , hasta el Nudo Vial en Guaymallén .

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En una visita al departamento de Junín, el mandatario provincial prometió que el “sistema de peajes va a ser muy razonable” , sobre todo para aquellos conductores que deban transitar asiduamente por la ruta, como el caso de los vecinos de la zona Este. Además aclaró que no funcionarán hasta que estén las obras concluidas “al 100%”.

Tras encabezar el acto de entrega de 30 viviendas en el barrio René Favaloro de Junín, el gobernador confirmó en rueda de prensa que “cuando estén terminadas las obras el sistema de peajes va a ser muy razonable”.

“Va a ser para el mantenimiento de las rutas y es lo que debió hacerse siempre , sino no se hubieran deteriorado como ha sucedido durante todos estos años”, comentó.

Y explicó que “va a ser razonable, con promociones como es el sistema de transporte público, donde el que viaja frecuentemente tiene tarifas infinitamente más bajas que el que viaja de vez en cuando”.

“Lo mismo va a suceder, es un criterio de movilidad urbana más razonable para la gente, pero en su momento lo vamos a informar con detenimiento”, aseguró.

Y puntualizó sobre el transporte de cargas: “También sabemos que la carga pesada es la que más deteriora las rutas y también va a haber un sistema de balanzas para ver quién paga más en materia de cargas y todo ese tipo de cosas”.

“Lo vamos a informar adecuadamente cuando lo tengamos bien pulido, pero no antes de que se terminen las obras al 100%”, completó el gobernador.

Detalles de la megaobra del Acceso Este

Tramo Maipú

Inversión y adjudicación: La obra en esta traza fue dividida en dos secciones con contratos que suman un total de $48.523.665.843,50 . Sección 1 (Arturo González a calle Cervantes): Adjudicada a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por un monto de $19.801.759.991,66 . Sección 2 (Calle Cervantes a Variante Palmira / Río Mendoza): Adjudicada a la firma CEOSA por $28.721.905.851,84 .

Plazo de ejecución: Presenta un plazo acotado de 12 meses, orientado principalmente a la reconstrucción de la carpeta asfáltica, repavimentación de banquinas y mejoras operativas en el tramo.

Tramo Guaymallén