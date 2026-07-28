28 de julio de 2026 - 15:35

Alfredo Cornejo promete que "el sistema de peajes va a ser muy razonable" en el Acceso Este

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al sistema de peajes que se instalará en el Acceso Este (Ruta Provincial 22), una vez concluidas las obras de reconstrucción.

El gobernador Alfredo Cornejo en una visita a Junín.&nbsp;

El gobernador Alfredo Cornejo en una visita a Junín. 

Foto:

Prensa Gobierno
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Mientras avanzan los trabajos en la megaobra de reconstrucción del Acceso Este, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió hoy al sistema de peajes que se instalará como repago para el mantenimiento de la Ruta Provincial 22 (ex Ruta 7), desde Fray Luis Beltrán, Maipú, hasta el Nudo Vial en Guaymallén.

Leé además

La iniciativa modifica la Ley del Fondo Escolar Permanente y habilita nuevas herramientas para financiar programas habitacionales sin afectar el funcionamiento de las escuelas.

Viviendas para docentes: cómo es el proyecto que busca financiar casas con bienes en desuso de la DGE
Cornejo pretende que las PASO se mantengan a nivel provincial el año que viene.

Una disidencia importante respecto de las próximas elecciones

En una visita al departamento de Junín, el mandatario provincial prometió que el “sistema de peajes va a ser muy razonable”, sobre todo para aquellos conductores que deban transitar asiduamente por la ruta, como el caso de los vecinos de la zona Este. Además aclaró que no funcionarán hasta que estén las obras concluidas “al 100%”.

Tras encabezar el acto de entrega de 30 viviendas en el barrio René Favaloro de Junín, el gobernador confirmó en rueda de prensa que “cuando estén terminadas las obras el sistema de peajes va a ser muy razonable”.

“Va a ser para el mantenimiento de las rutas y es lo que debió hacerse siempre, sino no se hubieran deteriorado como ha sucedido durante todos estos años”, comentó.

Obras en el Acceso Este. Archivo

Obras en el Acceso Este. Archivo

Y explicó que “va a ser razonable, con promociones como es el sistema de transporte público, donde el que viaja frecuentemente tiene tarifas infinitamente más bajas que el que viaja de vez en cuando”.

“Lo mismo va a suceder, es un criterio de movilidad urbana más razonable para la gente, pero en su momento lo vamos a informar con detenimiento”, aseguró.

Y puntualizó sobre el transporte de cargas: “También sabemos que la carga pesada es la que más deteriora las rutas y también va a haber un sistema de balanzas para ver quién paga más en materia de cargas y todo ese tipo de cosas”.

“Lo vamos a informar adecuadamente cuando lo tengamos bien pulido, pero no antes de que se terminen las obras al 100%”, completó el gobernador.

Detalles de la megaobra del Acceso Este

Tramo Maipú

  • Inversión y adjudicación: La obra en esta traza fue dividida en dos secciones con contratos que suman un total de $48.523.665.843,50.

    • Sección 1 (Arturo González a calle Cervantes): Adjudicada a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por un monto de $19.801.759.991,66.

    • Sección 2 (Calle Cervantes a Variante Palmira / Río Mendoza): Adjudicada a la firma CEOSA por $28.721.905.851,84.

  • Plazo de ejecución: Presenta un plazo acotado de 12 meses, orientado principalmente a la reconstrucción de la carpeta asfáltica, repavimentación de banquinas y mejoras operativas en el tramo.

Tramo Guaymallén

  • Inversión y adjudicación: la licitación fue adjudicada a la UTE (AYFRA S.R.L. - Green S.A.) por una oferta superior a los $88.000 millones de pesos.

  • Plazo de ejecución: 22 meses. Aunque el pliego inicial preveía 30 meses de obra, el municipio de Guaymallén solicitó acortar los tiempos de intervención en la traza urbana. La propuesta ganadora redujo el plan de trabajo a 22 meses, lo que generó un ahorro proyectado en costos de tránsito de más de $478 millones.

  • Alcance principal: Comprende intervenciones complejas como la construcción de la tercera trocha sobre el cantero central (entre Sarmiento y Arturo González), la adición de tres nuevos puentes transversales (Rosario/Houssay, Avellaneda/Azcuénaga y Urquiza) y la readecuación de colectoras

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La meta oficial es construir 30 nuevos establecimientos educativos durante el mandato. Ya fueron inaugurados 18 y otras 24 obras siguen en ejecución.

Cornejo prevé duplicar las 16 escuelas de su primer mandato y cerrar el 2026 con más del 70% del nuevo plan

Hebe Casado, Javier Milei y Alfredo Cornejo, protagonistas políticos de la semana en Mendoza.

El mileismo apura y compromete

El fideicomiso tiene asignados 1.047 millones de dólares y proyectos de infraestructura en distintos departamentos.

Los dólares del Fondo del Resarcimiento llegan a su tramo final con 57 obras en marcha: en qué se invirtieron

Mauro Perassi, propuesto como juez del Tribunal Penal Colegiado Nº 1, 

Avanza en el Senado el pliego de un nuevo juez penal propuesto por Alfredo Cornejo: de quién se trata