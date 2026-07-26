Cornejo prevé duplicar las 16 escuelas de su primer mandato y cerrar el 2026 con más del 70% del nuevo plan

Cuando Alfredo Cornejo inició su segundo mandato al frente de la Provincia fijó como uno de los objetivos en materia educativa la construcción de 30 nuevos edificios escolares antes de finalizar la gestión. A poco más de dos años de ese compromiso, el Ejecutivo asegura que cerrará 2026 con más del 70% del plan ejecutado y con una inversión superior a $52.816 millones en obras nuevas que se desarrollan en distintos departamentos de Mendoza.

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La estrategia oficial combina la construcción de un total de 40 escuelas y jardines con ampliaciones, a los cuales se le atribuyen el mantenimiento preventivo y mejoras edilicias, en un esquema que busca responder tanto al crecimiento de la matrícula como al deterioro que arrastraban numerosos establecimientos educativos.

De ese total, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, dependiente del Ministerio de Gobierno, concentra obras por $36.816 millones, mientras que el área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas ejecuta otros $16.000 millones destinados a nuevos establecimientos educativos.

La hoja de ruta oficial prevé que durante enero y febrero de 2027 se produzca una nueva tanda de inauguraciones y que las obras restantes concluyan entre junio y julio del próximo año, completando el programa diseñado para el período de gobierno.

Desde el 1 de enero de 2024 fueron inaugurados 18 establecimientos educativos entre escuelas y jardines maternales distribuidos en distintos departamentos de Mendoza. A ellos se suman otras 24 obras que continúan en ejecución .

Las intervenciones están repartidas entre dos áreas del Estado. Por un lado, la Subsecretaría de Infraestructura desarrolla las obras de mayor envergadura vinculadas con edificios nuevos. Por otro, Infraestructura Escolar de la DGE lleva adelante establecimientos específicos, ampliaciones y proyectos complementarios.

Entre las inauguraciones aparecen la Escuela Blanca Nélida de Gutiérrez, en San Martín; la Isidro Maza, en Maipú; varios jardines maternales en Guaymallén, Las Heras, Lavalle y Luján de Cuyo; el Complejo Educativo UGACOOP, en General Alvear; la Escuela Nuestra Señora de Luján, en San Rafael; la Escuela de Educación Integral Nº 2-276, en Junín, y el Centro de Capacitación para el Trabajo de San Martín, desarrollado de manera conjunta entre la Provincia y el municipio.

Actualmente permanecen en ejecución obras como la Escuela Especial Dr. Daniel González, en Ciudad; la nueva Escuela Técnica de Godoy Cruz; la Técnica Alberto Zuccardi, en Maipú; la Escuela Técnica de Ugarteche; la Escuela Nueva Integración, en San Carlos; la Escuela Elvira Ferraris, en Luján de Cuyo, y el edificio definitivo de la Escuela Técnica Eugenio Izsaky, en Malargüe, entre otros proyectos distribuidos en distintos departamentos.

El gobernador, Alfredo Cornejo junto al intendente de Maipú, Matías Stevanato en la inauguración de la escuela Alejandro Bermejo.

El subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Dapparo, explicó que el cronograma mantiene como objetivo completar la mayor parte del programa antes de finalizar el año.

"La intención es terminar con el plan de obras prometido en junio o julio del año que viene. El 2026 lo vamos a terminar con más del 70% de las escuelas construidas. En enero y febrero habrá una fuerte entrega de escuelas. Las restantes estarán para mitad del 2027", señaló.

Entre las inauguraciones también merece una mención especial la Escuela Alejandro Bermejo, en Maipú. El establecimiento fue construido íntegramente con fondos de la Municipalidad que encabeza Matías Stevanato, que financió la obra y luego la cedió a la Dirección General de Escuelas para su funcionamiento dentro del sistema educativo provincial.

La comparación con las gestiones anteriores

El avance del plan también permite comparar el ritmo de construcción con administraciones anteriores. Durante la primera gestión de Alfredo Cornejo, entre 2015 y 2019, fueron construidas 16 escuelas.

Posteriormente, durante el gobierno de Rodolfo Suarez (2019-2023), se terminaron 25 establecimientos. Buena parte de esa etapa estuvo atravesada por la pandemia de Covid-19, un contexto que modificó las prioridades presupuestarias y llevó a concentrar buena parte de los recursos en ampliaciones, reparaciones, nuevas aulas y jardines maternales antes que en edificios escolares completos.

El actual listado de inauguraciones desde 2024 incluye establecimientos que comenzaron a ejecutarse durante la administración anterior y que fueron finalizados en esta gestión, además de obras iniciadas por el Gobierno de Cornejo que continuarán entregándose hasta mediados de 2027.

Imagen creada por IA

Cuánto se destina en mantemiento escolar

El Gobierno sostiene que la estrategia de infraestructura educativa no puede medirse únicamente por la cantidad de escuelas nuevas. Además de los $16.000 millones destinados a nuevos establecimientos, Infraestructura Escolar ejecuta alrededor de $7.300 millones en ampliaciones de aulas y construcción de nuevos núcleos sanitarios.

A eso se suma un presupuesto cercano a los $50.000 millones para mantenimiento edilicio durante 2026, lo que respresenta el 80% de lo presupuestado.

Desde 2024 también comenzó a funcionar el sistema IDGE, una herramienta que registra y administra los pedidos de reparación de los establecimientos educativos. Según datos oficiales, permitió resolver aproximadamente 55.000 reclamos y actualmente mantiene unos 8.000 casos en ejecución. De acuerdo con Dapparo, el objetivo es modificar la lógica tradicional de intervención.

"Gracias a este nuevo sistema estamos pudiendo revertir una curva histórica en la que siempre se accionaba una vez realizado el reclamo. Ahora ya actuamos de antemano y podemos proyectar cuestiones que antes terminaban en un reclamo", afirmó.

El funcionario sostuvo además que la inversión realizada en los últimos años representa uno de los mayores esfuerzos presupuestarios destinados a infraestructura educativa.

El Ministerio de Educación ha destinado $50.000 millones para el mantenimiento edilicio durante 2026, lo que respresenta el 80% de lo presupuestado.

Qué dice el Gobierno y la postura del SUTE

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, sostiene que el impacto del plan excede la construcción de edificios y apunta a responder al crecimiento demográfico de distintas zonas de la provincia.

"Hay escuelas que reemplazan edificios que ya no daban respuesta, jardines que permiten incorporar salas para la primera infancia, establecimientos técnicos que amplían su capacidad y obras que acompañan el crecimiento de barrios y departamentos", señaló el funcionario.

Y agregó: "La infraestructura escolar no se mide solamente por la cantidad de edificios que construimos, sino por las oportunidades que generamos. Cada escuela terminada y cada obra en marcha significan más chicos aprendiendo en mejores condiciones y más comunidades creciendo alrededor de la educación. Esa es una inversión que siempre vale la pena sostener".

El secretario General del SUTE, Gustavo Correa, junto con el ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar. Foto: SUTE.

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el secretario general Gustavo Correa valoró la necesidad de mantener las inversiones, aunque remarcó que todavía existen desafíos vinculados con el mantenimiento cotidiano de los edificios.

"Nos preocupa que durante los recesos se redoblen los esfuerzos para garantizar que las escuelas estén en condiciones, que tengan gas, vidrios, calefacción y, durante el verano, refrigeración. Hay algunos departamentos donde todavía existen obras que vienen con un ritmo más lento", indicó.

Con el cronograma previsto para los próximos meses, el Gobierno apuesta a que el cierre de 2026 marque un punto de inflexión en uno de los programas de infraestructura más importantes de la actual gestión, mientras el resto de las obras avanza con el objetivo de completar el plan hacia mediados de 2027.