El mileismo apura y compromete

El objetivo reeleccionista del mileismo adquiere más ritmo semana a semana. La decisión de La Libertad Avanza es asegurar el camino del presidente de la Nación hacia un nuevo período presidencial sin obstáculos que puedan surgir de algún sector aliado con deseos de poder. De ahí, entre otras cosas, la firme decisión de dejar de lado las elecciones primarias, que ahora el gobierno aceptaría suspender, una vez más, con tal de asegurar lealtades.

Por otro lado, en el oficialismo son conscientes de que poco y nada pueden encarar esos sectores asociados en provincias y en el Congreso. No hay nombres posibles para competirle internamente al presidente libertario. Y ya todas las mediciones de imagen y alguna intención de voto se centran en las figuras de Milei y de su hasta el momento principal competidor, el gobernador bonaerense Kicillof.

A partir de ahora se estima que el oficialismo buscará reforzar el apoyo de los gobernadores para definir el dilema sobre las PASO. Según los trascendidos el Ejecutivo Nacional arrancaría con la posibilidad de acuerdos con los gobernadores de nueve provincias más la ciudad de Buenos Aires. Entre las provincias, obviamente, están Mendoza, Chaco y Entre Ríos, que sellaron para las legislativas del año pasado una complementación que incluyó las elecciones locales. Recuérdese que aquí el oficialismo de Cornejo respaldó al mileísmo para diputados nacionales y tuvo reciprocidad libertaria para la Legislatura y concejos deliberantes en departamentos que conduce. Esperan en la conducción libertaria que ejerce Karina que haya más gobernadores que acepten sumarse.

Otro aspecto a tener en cuenta es el calendario anual de elecciones, que dependerá de cómo los gobernadores pretendan despegar sus gestiones de la nacional, especialmente en aquellos distritos totalmente alejados de cualquier vínculo con La Libertad Avanza.

Los rumores circulantes también ratifican lo ya comentado en esta columna hace una semana: a falta de buenos candidatos propios, Milei preferiría que vayan por la renovación actuales gobernantes, ahora aliados, que estén compenetrados con su programa de reformas y además que lo entiendan.

En el caso de nuestra provincia es la sintonía existente con Alfredo Cornejo, más allá de recelos y enojos que suelen abundar en los entornos. El gobernador mendocino, vale reiterarlo, siempre pregonó por reformas macroeconómicas similares a las que están en vía de ejecución por parte del actual gobierno nacional.

Pero el gran desafío que, seguramente, comienza a encarar Cornejo es el de la sucesión, su sucesión. Claramente Cambia Mendoza es un sector aliado de los libertarios nacionales, pero en nuestra provincia no hay reelección posible en esta oportunidad y, en caso de ganar, no resulta del todo seguro que sea el actual gobernador quien señale con facilidad a su candidato, como ocurrió en 2019.

Petri es hoy claramente el posible referente electoral de La Libertad Avanza para la gobernación. El intendente Ulpiano Suárez, radical pero no del riñón cornejista, acaba de mover la interna partidaria nominando al intendente de Alvear, Alejandro Molero, como un posible compañero de fórmula electoral. Y varios ministros del gobernador corren desde atrás viendo cómo mejorar en los sondeos para eventualmente competir en una interna. Recuérdese que el gobernador aseguró que en esta provincia habrá primarias, más allá de lo que se decida a nivel nacional.

Rápido al archivo

El alboroto que generó la final del Mundial de Fútbol de algún modo escondió las repercusiones por los imprudentes dichos previos de la vicegobernadora de Mendoza sobre los jugadores del equipo francés.

Ingresado el pedido de juicio político promovido por tradicionales dirigentes de la UCR y de la oposición, el oficialismo, con el respaldo de aliados, le dio un rápido abordaje en la Legislatura para enviarlo a una vía muerta.

Queda claro que el elegido no fue el más sano procedimiento, pero también fue evidente la decisión del Ejecutivo de desactivar toda reacción por el incidente, confiando en la gestión cumplida días antes ante el embajador de Francia en Buenos Aires.

Por el lado de los denunciantes hubo malestar por el rápido tratamiento, rechazado casi sin deliberación ni bien el expediente tomó estado parlamentario. Entienden que la provincia podría correr el riesgo de una demanda desde la Embajada de Francia en el país ante la Corte Suprema de Justicia por daños y perjuicios a raíz de los dichos de Casado contra el seleccionado francés de fútbol, con expresiones racistas y discriminatorias.

El procedimiento legislativo habitual en estos casos es la derivación a la comisión de juicio político de Diputados, la cámara que debe atender la acusación, haber convocado a algún representante de la delegación diplomática de Francia y hasta a la propia vicegobernadora para que ejerciera su defensa. “De lo contrario continúa la impunidad y se burla la división de poderes. No se puede justificar que, porque el gobernador presentó excusas, mediante una carta, ante el embajador francés en el país se crea que los legisladores se pueden dar por satisfechos. Esa gestión la hizo el Poder Ejecutivo, pero es independiente de la acción del Legislativo, que tendría que haber cumplido con las funciones que le son propias”, señalaron en el grupo de radicales que encabezaron Mathus Escorihuela y Armagnague con motivo de este incidente.

Se puede deducir que la entrega en mano de la carta remitida por el Gobernador al embajador Romain Nadal, a cargo del funcionario José María Videla con motivo del acto en la Embajada por la fecha patria francesa, suavizó las cosas y permitió que se aclarara cualquier relación del gobierno mendocino con los dichos de la vicegobernadora.

Rápida liberación de un obstáculo en un camino político que el gobernador Cornejo pretende que sea lo más despejado posible.

* El autor es periodista. [email protected]