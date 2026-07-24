Los dólares del Fondo del Resarcimiento llegan a su tramo final con 57 obras en marcha: en qué se invirtieron

éespués de casi dos años de administración, planificación y definición de proyectos, el Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial comienza a transitar su tramo final. El gobierno de Alfredo Cornejo ya asignó el 97% de los recursos disponibles a obras públicas y mantiene en marcha una cartera de 57 proyectos distribuidos en distintos departamentos de Mendoza.

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El fideicomiso, conformado con los fondos derivados del resarcimiento por los perjuicios ocasionados por la Promoción Industrial, acumuló una disponibilidad inicial cercana a los 1.023 millones de dólares , a los que se sumaron los rendimientos obtenidos mediante inversiones financieras mientras los recursos aguardaban su aplicación definitiva.

Según el último reporte de ejecución correspondiente al segundo trimestre de 2026, ya fueron asignados 1.047 millones de dólares , contemplando tanto el capital original como los intereses generados por las colocaciones financieras realizadas durante el proceso.

La administración del fondo está a cargo de Mendoza Fiduciaria S.A., mientras que el mecanismo de selección y priorización de proyectos quedó establecido mediante el Decreto 2070/24, que definió el destino de los recursos hacia obras de infraestructura provincial.

De acuerdo con el informe oficial, actualmente existen 57 obras priorizadas en el marco del fideicomiso. De ese total, 41 proyectos ya fueron adjudicados y 40 cuentan con ejecución financiera. Además, dos obras ya fueron concluidas.

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En términos económicos, las obras adjudicadas representan una inversión superior a los $815.926 millones. En tanto, durante el período informado se realizaron desembolsos por más de $151.916 millones destinados al avance de los proyectos en ejecución.

Los trabajos financiados abarcan distintas áreas consideradas estratégicas por la Provincia, entre ellas infraestructura vial, agua potable y saneamiento, modernización de sistemas de riego, energía eléctrica, transporte público y obras municipales.

Los recursos fueron destinados a proyectos distribuidos en distintos departamentos mendocinos, con el objetivo de fortalecer servicios esenciales, mejorar la conectividad territorial y acompañar el desarrollo productivo.

El manejo financiero de los dólares mientras avanzan las obras

Mientras los fondos son aplicados progresivamente a los distintos proyectos, el fideicomiso mantiene una estrategia financiera destinada a preservar el valor de los recursos que todavía no fueron utilizados directamente en obras.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, los fondos administrados de manera transitoria alcanzaban los 907,98 millones de dólares. Ese monto se encontraba distribuido entre distintos instrumentos financieros, como plazos fijos, títulos del Tesoro de Estados Unidos, fondos comunes de inversión en dólares e instrumentos en pesos.

La administración provincial sostiene que esta estrategia permite mantener el poder adquisitivo de los recursos mientras se completan las etapas administrativas y técnicas necesarias para avanzar con cada proyecto.

El esquema financiero fue diseñado para que los fondos mantuvieran rendimiento durante el período comprendido entre su recepción y la efectiva aplicación en infraestructura.

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Una cartera de obras con impacto provincial

Entre las iniciativas incluidas dentro del fideicomiso se encuentran proyectos vinculados al abastecimiento de agua potable, ampliación de redes de saneamiento, infraestructura eléctrica, obras viales y mejoras en sistemas productivos.

También se incorporaron trabajos de infraestructura municipal mediante acuerdos con distintos departamentos, con obras destinadas a mejorar servicios urbanos y responder a necesidades específicas de cada zona.

Dentro de los proyectos financiados figuran inversiones vinculadas al sistema hídrico, con intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia y capacidad de las redes de agua y saneamiento; obras energéticas para ampliar la infraestructura eléctrica; y proyectos viales orientados a mejorar la circulación y la conectividad.

El fondo también contempla obras relacionadas con el transporte público, dentro de la planificación provincial para mejorar la movilidad y acompañar el crecimiento urbano.

El tramo final de un fondo extraordinario

Con la asignación del 97% de los recursos disponibles, el Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial atraviesa la última etapa de definición y ejecución. La prioridad ahora está puesta en el avance de las obras adjudicadas, el seguimiento de los desembolsos y el cumplimiento de los cronogramas previstos.

El fideicomiso se convirtió en una herramienta extraordinaria de financiamiento para Mendoza, al permitir que la Provincia destinara recursos en dólares a infraestructura en un contexto de menor disponibilidad de fondos nacionales para obra pública.

La estrategia del Gobierno provincial fue concentrar los recursos en proyectos considerados prioritarios, con una distribución que incluyó infraestructura productiva, servicios esenciales, conectividad y obras municipales.

Mientras la mayor parte del fondo ya tiene destino asignado, la Provincia continúa con el proceso de ejecución de las iniciativas que fueron seleccionadas para utilizar uno de los recursos extraordinarios más importantes con los que contó Mendoza en los últimos años.