Carlos, 38 años, ingeniero de software: "Empecé ganando entre 800 y 1.500 dólares al mes y ahora supero los 200.000 al año"

Carlos Santana Roldán tiene 38 años, vive en California y trabaja como ingeniero de software . Su historia muestra cómo una carrera técnica puede cambiar radicalmente cuando se combinan experiencia, movilidad internacional, especialización y decisiones de alto riesgo. Según contó a Business Insider , empezó trabajando en México para empresas que contrataban servicios vinculados con compañías de Estados Unidos.

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En esos primeros años ganaba entre 800 y 1.500 dólares al mes . Casi dos décadas después, su ingreso supera los 200.000 dólares anuales . Business Insider afirmó que verificó sus ingresos y antecedentes laborales mediante documentación.

En octubre de 2013, Carlos se mudó a Estados Unidos como contratista de Globant con una visa TN. Su primer trabajo fue para Disney, en Seattle, con un sueldo inicial de 90.000 dólares al año .

El cambio fue enorme. Ese ingreso le permitió pagar deudas en México y cubrir gastos importantes, como su casamiento. Además, Washington no cobra impuesto estatal sobre la renta, lo que hacía más atractivo el salario neto.

En 2015 se trasladó a California. Conservaba el mismo sueldo, pero el impacto de los impuestos estatales y el costo de vida empezó a sentirse con más fuerza.

De Disney a Beachbody y el aprendizaje de React

En 2016 pasó a Beachbody, empresa detrás de programas de fitness como P90X e Insanity. Allí comenzó a ganar alrededor de 120.000 dólares anuales.

Ese cambio también le permitió aprender React, una tecnología que empezaba a ganar fuerza y ofrecía mejores oportunidades salariales que otros entornos con los que ya había trabajado.

Desde entonces escribió cinco libros sobre React, que le generan regalías pequeñas, pero constantes. Ese punto muestra una de las claves de su recorrido: no solo cambió de empleo, también fue construyendo activos profesionales alrededor de su conocimiento.

La inestabilidad también formó parte del camino

En 2017 volvió a Globant como technical lead para Disney dentro de ABC News, con un salario de 127.000 dólares anuales. Pero al año siguiente perdió el empleo poco antes de que venciera su visa.

La situación lo obligó a regresar a México y buscar trabajo desde allí. Ese proceso fue difícil porque muchas empresas querían entrevistas presenciales y él dependía de oportunidades que también resolvieran su situación migratoria.

Luego consiguió un puesto en una startup que fue adquirida por MindBody. Le ofrecieron 145.000 dólares al año y 10.000 dólares para reubicarse en San Francisco.

El año en que llegó a 420.000 dólares

En 2020 recibió una oferta de Snap. Aunque originalmente aspiraba a un cargo de manager, terminó aceptando una posición como senior software engineer por 140.000 dólares anuales.

La diferencia estuvo en las acciones restringidas. Snap le otorgó paquetes de acciones y, cuando el precio subió con fuerza, sus ingresos totales llegaron a unos 420.000 dólares en 2021.

Carlos usó buena parte de ese dinero para construir cabañas en México, donde desarrolló un negocio de alquiler. Esa decisión terminaría siendo importante cuando volvió a enfrentar períodos de inestabilidad laboral.

Su trabajo actual y el plan de retiro

Después de pasar por APM Music como principal engineer, donde llegó a cobrar más de 200.000 dólares anuales incluyendo bonus, volvió a quedar expuesto al mercado laboral en un contexto complejo, marcado por despidos tecnológicos y el avance de la inteligencia artificial.

En su etapa más reciente aceptó un rol como contractor para una gran empresa musical. Allí gana más de 200.000 dólares al año, algo menos que en sus mejores momentos, pero suficiente para sostener su estrategia.

Carlos planea retirarse del código en tres o cuatro años. Quiere terminar una cabaña más en México y vivir de sus inversiones y de su negocio familiar.