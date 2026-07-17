Cómo hacer papas rellenas con pollo y queso: una receta calentita, rendidora y perfecta para el invierno

Las papas rellenas son una de esas recetas que nunca fallan cuando bajan las temperaturas . Con una combinación de pollo , queso y un puré bien cremoso, se convierten en un plato completo, económico y perfecto para compartir durante el invierno , además de ser una excelente forma de aprovechar sobras de pollo cocido.

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Su preparación no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Además, permite adaptar el relleno según lo que haya disponible en casa.

El resultado es un plato dorado por fuera, cremoso por dentro y muy reconfortante.

Lavar bien las papas y cocinarlas enteras con cáscara hasta que estén tiernas.

Cortarlas por la mitad y retirar cuidadosamente parte de la pulpa con una cuchara, dejando un borde para que mantengan su forma.

Pisar esa pulpa junto con el queso crema, sal y pimienta hasta obtener un puré suave.

Aparte, rehogar la cebolla picada con un poco de aceite y agregar el pollo desmenuzado.

Incorporar la mozzarella en cubos y mezclar con el puré.

Rellenar nuevamente las papas, espolvorear queso rallado por encima y llevar al horno fuerte durante unos 15 minutos o hasta que la superficie quede bien gratinada.

Antes de servir, agregar perejil fresco picado.

Por qué es una receta tan rendidora

Las papas rellenas permiten aprovechar restos de pollo asado o hervido que hayan quedado de otra comida.

También admiten sumar verduras cocidas, choclo, espinaca o incluso un poco de jamón.

Eso las convierte en una preparación muy versátil y económica para toda la familia.

Un clásico ideal para los días fríos

Esta receta demuestra que con pocos ingredientes es posible preparar un plato abundante y lleno de sabor. Las papas rellenas con pollo y queso combinan una textura cremosa con una superficie gratinada que las vuelve irresistibles durante el invierno, tanto para un almuerzo como para una cena.