4 comidas de olla con mucha proteína para cocinar una vez y resolver varios almuerzos

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Las recetas de olla son un clásico del invierno, pero además pueden convertirse en una excelente forma de incorporar proteína de calidad y resolver varios almuerzos con una sola preparación. Con ingredientes simples y abundantes, estas opciones rinden varias porciones y se conservan muy bien en la heladera o el freezer.

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La ventaja de este tipo de platos es que concentran mucho sabor con pocas técnicas de cocina.

Además, suelen mejorar después de unas horas de reposo, cuando los ingredientes terminan de integrarse.

Estas son cuatro alternativas fáciles, económicas y muy nutritivas.

Las lentejas aportan proteína vegetal y fibra, mientras que la carne vacuna suma proteínas de alto valor biológico.

Con cebolla, zanahoria, tomate y un toque de pimentón se obtiene un plato completo que puede conservarse varios días.

2. Pollo al disco con papas y arvejas

El pollo es una excelente fuente de proteínas magras.

Cocinado lentamente junto con papas, arvejas, cebolla y morrón, desarrolla un caldo muy sabroso que vuelve al plato aún más reconfortante.

Es ideal para recalentar sin perder calidad.

3. Chili de porotos con carne picada

Inspirado en la cocina tex-mex, combina carne picada, porotos colorados, tomate, cebolla y especias.

La mezcla entre proteínas animales y vegetales da como resultado una preparación abundante y muy saciante.

Puede acompañarse con arroz blanco o simplemente con pan casero.

4. Estofado de garbanzos con pollo

Los garbanzos aportan proteínas, fibra y minerales.

Combinados con pollo, cebolla, zanahoria y tomate forman un estofado espeso, nutritivo y perfecto para los días fríos.

Su textura mejora incluso al día siguiente.

Por qué conviene cocinar en cantidad

Las comidas de olla permiten aprovechar mejor el tiempo y reducir el trabajo diario en la cocina.

Muchas de estas preparaciones pueden dividirse en recipientes individuales y conservarse durante tres o cuatro días en la heladera o hasta tres meses en el freezer.

Además de ahorrar tiempo, ayudan a mantener una alimentación equilibrada durante toda la semana.