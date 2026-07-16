4 recetas con lentejas que parecen de restaurante, cuestan poco y son perfectas para los días más fríos

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Las lentejas son uno de los ingredientes más completos para el invierno , pero no siempre se aprovechan de la misma manera. Estas recetas demuestran que, con pocos ingredientes y una buena combinación de sabores, es posible preparar platos con mucha proteína , económicos y con una presentación digna de un restaurante.

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4 recetas calientes con mucha proteína para resolver las cenas de los días más fríos

Además de ser rendidoras, las lentejas aportan fibra, hierro y proteínas vegetales que ayudan a lograr comidas más completas y saciantes.

Con algunos pequeños cambios, dejan de ser únicamente un guiso tradicional para transformarse en platos mucho más sofisticados.

1. Lentejas cremosas con hongos y parmesano

Saltear cebolla, ajo y champiñones hasta que estén bien dorados.

Agregar lentejas cocidas, un poco de caldo caliente y terminar con queso parmesano rallado.

La textura recuerda a un risotto, pero resulta mucho más económica.

2. Pastel de lentejas gratinado

Preparar un relleno con lentejas, cebolla, zanahoria y carne picada.

Cubrir con un puré de papas bien cremoso, espolvorear queso rallado y gratinar hasta obtener una costra dorada.

Ideal para los días más fríos.

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3. Hamburguesas de lentejas y avena

Procesar lentejas cocidas junto con avena, cebolla rehogada, ajo y especias.

Formar medallones y cocinarlos en sartén o al horno.

Pueden servirse con ensalada o dentro de un pan casero.

4. Sopa cremosa de lentejas y calabaza

Cocinar lentejas con cebolla, zanahoria y cubos de calabaza.

Una vez tiernas, licuar parcialmente la preparación hasta obtener una textura suave y espesa.

Un chorrito de aceite de oliva al final realza todos los sabores.

Las lentejas son una gran fuente de proteína

Las lentejas contienen proteínas vegetales, fibra, hierro y minerales esenciales.

Combinadas con cereales o pequeñas porciones de carne permiten obtener comidas muy equilibradas, especialmente durante el invierno.

También son fáciles de conservar y admiten múltiples preparaciones.

Un ingrediente económico que nunca pasa de moda

Estas recetas demuestran que las lentejas pueden ofrecer mucho más que un simple guiso. Con algunos ingredientes básicos y un poco de creatividad es posible preparar platos abundantes, llenos de proteína y con una presentación que sorprende desde el primer vistazo.