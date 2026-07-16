4 recetas con lentejas que parecen de restaurante, cuestan poco y son perfectas para los días más fríos

Las lentejas son uno de los ingredientes más completos para el invierno, pero no siempre se aprovechan de la misma manera. Estas recetas demuestran que, con pocos ingredientes y una buena combinación de sabores, es posible preparar platos con mucha proteína, económicos y con una presentación digna de un restaurante.
Además de ser rendidoras, las lentejas aportan fibra, hierro y proteínas vegetales que ayudan a lograr comidas más completas y saciantes.
Con algunos pequeños cambios, dejan de ser únicamente un guiso tradicional para transformarse en platos mucho más sofisticados.
Recetas con lentejas para disfrutar el invierno
1. Lentejas cremosas con hongos y parmesano
Saltear cebolla, ajo y champiñones hasta que estén bien dorados.
Agregar lentejas cocidas, un poco de caldo caliente y terminar con queso parmesano rallado.
La textura recuerda a un risotto, pero resulta mucho más económica.
2. Pastel de lentejas gratinado
Preparar un relleno con lentejas, cebolla, zanahoria y carne picada.
Cubrir con un puré de papas bien cremoso, espolvorear queso rallado y gratinar hasta obtener una costra dorada.
Ideal para los días más fríos.
Más ideas con mucha proteína
3. Hamburguesas de lentejas y avena
Procesar lentejas cocidas junto con avena, cebolla rehogada, ajo y especias.
Formar medallones y cocinarlos en sartén o al horno.
Pueden servirse con ensalada o dentro de un pan casero.
4. Sopa cremosa de lentejas y calabaza
Cocinar lentejas con cebolla, zanahoria y cubos de calabaza.
Una vez tiernas, licuar parcialmente la preparación hasta obtener una textura suave y espesa.
Un chorrito de aceite de oliva al final realza todos los sabores.
Las lentejas son una gran fuente de proteína
Las lentejas contienen proteínas vegetales, fibra, hierro y minerales esenciales.
Combinadas con cereales o pequeñas porciones de carne permiten obtener comidas muy equilibradas, especialmente durante el invierno.
También son fáciles de conservar y admiten múltiples preparaciones.
Un ingrediente económico que nunca pasa de moda
Estas recetas demuestran que las lentejas pueden ofrecer mucho más que un simple guiso. Con algunos ingredientes básicos y un poco de creatividad es posible preparar platos abundantes, llenos de proteína y con una presentación que sorprende desde el primer vistazo.