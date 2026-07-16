4 recetas calientes con mucha proteína para resolver las cenas de los días más fríos

Cuando bajan las temperaturas, elegir recetas calientes y con muchas proteínas ayuda a lograr comidas más saciantes sin complicarse demasiado en la cocina. Para este invierno, estas cuatro propuestas combinan ingredientes simples, buena cantidad de proteínas y preparaciones fáciles que pueden resolverse en menos de una hora.
Todas tienen algo en común: utilizan alimentos fáciles de conseguir, permiten cocinar varias porciones y funcionan perfectamente tanto para la cena como para el almuerzo del día siguiente.
Recetas con proteínas para combatir el frío
1. Guiso de pollo, garbanzos y espinaca
Saltear cebolla, ajo y zanahoria.
Agregar cubos de pollo, garbanzos cocidos, tomate triturado y caldo.
Al final incorporar hojas de espinaca fresca.
Es un plato muy completo, con proteínas animales y vegetales.
2. Lasaña de berenjenas y carne
Reemplazar las láminas de pasta por rodajas finas de berenjena grillada.
Alternar con carne picada cocida, salsa de tomate y queso.
Una versión más liviana que mantiene toda la sensación de comida reconfortante.
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3. Cazuela cremosa de lentejas y carne
Preparar una base de cebolla, puerro y zanahoria.
Incorporar carne en cubos pequeños, lentejas cocidas y caldo.
Al finalizar agregar un toque de queso crema para darle mayor cremosidad.
4. Pollo al horno con puré de coliflor
Cocinar presas de pollo condimentadas con pimentón y romero.
Acompañar con un puré preparado únicamente con coliflor, un poco de queso rallado y pimienta negra.
Resulta muy liviano y sorprendentemente cremoso.
Las proteínas ayudan a generar mayor saciedad
Las comidas con buen aporte proteico requieren un mayor tiempo de digestión y ayudan a mantener la sensación de saciedad durante más horas.
Combinadas con verduras y legumbres forman platos equilibrados, especialmente recomendables durante el invierno.
Cuatro recetas para repetir durante toda la temporada
No hace falta recurrir siempre a los mismos platos. Estas recetas demuestran que es posible preparar cenas calientes, abundantes y llenas de proteínas utilizando ingredientes sencillos. Una buena planificación permite comer mejor, gastar menos y disfrutar del invierno con comidas mucho más variadas.