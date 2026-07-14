14 de julio de 2026 - 11:45

Empanada chilena: cómo se prepara y qué diferencia hay con la argentina

La versión más tradicional de Chile se conoce como empanadas de pino y combina carne, abundante cebolla, huevo duro, aceituna y, en algunas recetas, pasas.

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Dicho nombre se identifica al relleno cocido de carne vacuna y cebolla, condimentado generalmente con comino, ají de color o pimentón, pimienta y orégano.

Al momento del armado se suman huevo duro, una aceituna y, según la tradición familiar, pasas de uva.

Ingredientes para preparar empanadas chilenas de pino

Estas cantidades permiten obtener aproximadamente 10 empanadas grandes.

Para la masa

  • 500 gramos de harina común.
  • 100 gramos de manteca o grasa derretida.
  • Una cucharadita de sal.
  • Entre 200 y 230 mililitros de agua tibia.
  • 30 mililitros de vino blanco, opcional.
  • Una yema para pintar.

Para el relleno

  • 500 gramos de carne vacuna picada o cortada en cubos pequeños.
  • 600 gramos de cebolla.
  • Dos cucharadas de aceite.
  • Una cucharadita de comino.
  • Una cucharadita de pimentón o ají de color.
  • Orégano, sal y pimienta.
  • Dos huevos duros.
  • Diez aceitunas negras.
  • Pasas de uva, opcionales.

La receta oficial difundida por Turismo de Chile utiliza una masa de harina, grasa, agua y sal, y señala que algunas preparaciones incorporan vino blanco. El relleno tradicional combina carne, cebolla y condimentos antes de sumar los demás ingredientes durante el armado.

Cómo preparar el pino chileno

Primero hay que cortar la cebolla en cubos pequeños y cocinarla con aceite a fuego bajo. Debe quedar tierna y transparente, sin quemarse ni tomar un color demasiado oscuro.

Luego se incorpora la carne y se mezcla hasta que esté completamente cocida. Se agregan el comino, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta.

El pino tiene que quedar jugoso, pero no líquido. Una vez listo, se deja enfriar y se lleva a la heladera durante al menos dos horas. El relleno frío resulta más sencillo de encerrar y evita que la grasa caliente debilite la masa.

Cuando se utiliza carne picada, es importante completar la cocción y evitar sectores crudos. La ANMAT advierte que, al picar la carne, cualquier bacteria presente en la superficie puede distribuirse hacia el interior.

Cómo hacer la masa y armar las empanadas

Mezclá la harina con la sal y agregá la grasa derretida. Incorporá lentamente el agua tibia y, si se desea, el vino blanco, hasta obtener una masa lisa y flexible.

Amasá durante unos minutos, tapá y dejá descansar media hora. Después dividí en diez bollos y estirá discos de alrededor de 18 a 20 centímetros.

Colocá una porción de pino en el centro, agregá un trozo de huevo duro, una aceituna y algunas pasas. Cerrá la masa y doblá los laterales hacia adentro, formando la característica empanada rectangular con cuatro puntas.

Pintá con yema y cociná en horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

Qué diferencia hay con la empanada argentina

La principal diferencia es que no existe una única empanada argentina. Cada provincia tiene su propia receta: las tucumanas llevan carne cortada a cuchillo y cebolla de verdeo; las salteñas suelen incorporar papa; las mendocinas pueden incluir vino; y en la Patagonia aparecen rellenos de cordero o productos del mar.

La chilena de pino suele ser más grande y de forma rectangular, mientras que las argentinas generalmente tienen forma de medialuna y se cierran con repulgue.

También cambia el relleno. La versión chilena combina habitualmente mucha cebolla, huevo, aceituna y pasas opcionales. En la Argentina, el huevo y la aceituna son frecuentes, pero las pasas generan más divisiones y no forman parte de todas las versiones.

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