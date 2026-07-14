Empanada chilena: cómo se prepara y qué diferencia hay con la argentina

Las empanadas chilenas de pino son uno de los platos más representativos de la gastronomía del país vecino . Se prepara principalmente durante las Fiestas Patrias, aunque puede encontrarse durante todo el año en panaderías, restaurantes y hogares. El nombre “pino” no se relaciona con el árbol.

Las cajas de lata de galletas no las tires, tenés un tesoro: 6 ideas que las transforman en objetos útiles para toda la casa

La psicología dice que si caminas rápido incluso cuando no estás apurado tenés estos 5 rasgos únicos

Dicho nombre se identifica al relleno cocido de carne vacuna y cebolla , condimentado generalmente con comino, ají de color o pimentón, pimienta y orégano.

Al momento del armado se suman huevo duro, una aceituna y, según la tradición familiar, pasas de uva.

500 gramos de harina común.

100 gramos de manteca o grasa derretida.

Una cucharadita de sal.

Entre 200 y 230 mililitros de agua tibia.

30 mililitros de vino blanco, opcional.

Una yema para pintar.

Para el relleno

500 gramos de carne vacuna picada o cortada en cubos pequeños.

600 gramos de cebolla.

Dos cucharadas de aceite.

Una cucharadita de comino.

Una cucharadita de pimentón o ají de color.

Orégano, sal y pimienta.

Dos huevos duros.

Diez aceitunas negras.

Pasas de uva, opcionales.

La receta oficial difundida por Turismo de Chile utiliza una masa de harina, grasa, agua y sal, y señala que algunas preparaciones incorporan vino blanco. El relleno tradicional combina carne, cebolla y condimentos antes de sumar los demás ingredientes durante el armado.

Cómo preparar el pino chileno

Primero hay que cortar la cebolla en cubos pequeños y cocinarla con aceite a fuego bajo. Debe quedar tierna y transparente, sin quemarse ni tomar un color demasiado oscuro.

Luego se incorpora la carne y se mezcla hasta que esté completamente cocida. Se agregan el comino, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta.

El pino tiene que quedar jugoso, pero no líquido. Una vez listo, se deja enfriar y se lleva a la heladera durante al menos dos horas. El relleno frío resulta más sencillo de encerrar y evita que la grasa caliente debilite la masa.

Cuando se utiliza carne picada, es importante completar la cocción y evitar sectores crudos. La ANMAT advierte que, al picar la carne, cualquier bacteria presente en la superficie puede distribuirse hacia el interior.

Cómo hacer la masa y armar las empanadas

Mezclá la harina con la sal y agregá la grasa derretida. Incorporá lentamente el agua tibia y, si se desea, el vino blanco, hasta obtener una masa lisa y flexible.

Amasá durante unos minutos, tapá y dejá descansar media hora. Después dividí en diez bollos y estirá discos de alrededor de 18 a 20 centímetros.

Colocá una porción de pino en el centro, agregá un trozo de huevo duro, una aceituna y algunas pasas. Cerrá la masa y doblá los laterales hacia adentro, formando la característica empanada rectangular con cuatro puntas.

Pintá con yema y cociná en horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

Qué diferencia hay con la empanada argentina

La principal diferencia es que no existe una única empanada argentina. Cada provincia tiene su propia receta: las tucumanas llevan carne cortada a cuchillo y cebolla de verdeo; las salteñas suelen incorporar papa; las mendocinas pueden incluir vino; y en la Patagonia aparecen rellenos de cordero o productos del mar.

La chilena de pino suele ser más grande y de forma rectangular, mientras que las argentinas generalmente tienen forma de medialuna y se cierran con repulgue.

También cambia el relleno. La versión chilena combina habitualmente mucha cebolla, huevo, aceituna y pasas opcionales. En la Argentina, el huevo y la aceituna son frecuentes, pero las pasas generan más divisiones y no forman parte de todas las versiones.