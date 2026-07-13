13 de julio de 2026 - 21:05

Un solo producto es capaz de desempañar los vidrios de casa durante el invierno

Un producto líquido crea una película transparente sobre los vidrios que ayuda a evitar la condensación de humedad y mejora la visibilidad en invierno.

El truco mantiene los vidrios limpios durante más tiempo.

El truco mantiene los vidrios limpios durante más tiempo.

Foto:

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Por Lucas Vasquez

Durante el invierno es habitual que las ventanas y los espejos se empañen debido al contraste entre la temperatura del interior y la del exterior. Aunque existen numerosos trucos caseros, uno de los productos más eficaces para reducir este problema es la glicerina, un ingrediente que ayuda a impedir que la humedad forme gotas sobre los vidrios.

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Su funcionamiento es sencillo: crea una película prácticamente invisible que rompe la tensión superficial del agua. De esta manera, la humedad se distribuye de forma uniforme sobre el cristal en lugar de acumularse como vapor, lo que permite conservar una mejor visibilidad por más tiempo.

Este procedimiento puede repetirse cuando el efecto comience a disminuir.

Este procedimiento puede repetirse cuando el efecto comience a disminuir.

Cómo funciona la glicerina para evitar el vaho

La glicerina actúa formando una capa muy fina sobre la superficie del vidrio. Gracias a esta película transparente, las pequeñas gotas de agua no se agrupan para generar condensación visible, sino que permanecen extendidas de manera uniforme.

Este efecto resulta útil tanto en ventanas como en espejos, especialmente durante los días de bajas temperaturas, cuando la diferencia térmica favorece la aparición del vaho (humedad condensada).

Aunque algunas personas también utilizan una pequeña cantidad de detergente para platos con el mismo objetivo, la glicerina suele ofrecer un efecto más duradero sobre el cristal.

Paso a paso para aplicar este truco en casa

Materiales necesarios:

  • Glicerina.
  • Paño de microfibra limpio y seco.
  • Limpiavidrios o agua con detergente suave.
  • Espátula limpiacristales (opcional).

Cómo hacerlo:

  1. Limpiá bien la ventana o el espejo para eliminar polvo y grasa.
  2. Secá completamente la superficie con un paño de microfibra.
  3. Colocá unas gotas de glicerina sobre el paño limpio.
  4. Frotá el producto por todo el vidrio, llegando hasta los bordes.
  5. Con la parte seca del paño, pulí la superficie hasta que quede totalmente transparente.

Otro consejo para reducir el empañamiento

Además del tratamiento sobre los vidrios, una correcta ventilación ayuda a disminuir la condensación dentro de la vivienda.

Si utilizás calefacción, una recomendación práctica es evitar concentrar demasiado calor con estufas que aumenten la humedad del ambiente. En viviendas que cuentan con aire acondicionado con función calor, su uso puede favorecer una mejor circulación del aire y ayudar a reducir el empañamiento de los cristales.

Una buena ventilación del ambiente también reduce la condensación.

Una buena ventilación del ambiente también reduce la condensación.

La glicerina se presenta como una alternativa sencilla y efectiva para evitar que los vidrios de ventanas y espejos se empañen durante el invierno. Aplicada correctamente, crea una película invisible que reduce la condensación y mejora la visibilidad.

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