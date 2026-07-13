13 de julio de 2026 - 20:15

Las esponjas de la cocina liberan materiales tóxicos en cada lavado: qué conviene usar usar en su lugar

Las esponjas sintéticas pueden liberar millones de microplásticos durante su uso en la cocina. Existen opciones más sostenibles y biodegradables.

Las esponjas son el elemento más utilizado en la limpieza de la cocina, pero existen opciones más saludables.

Las esponjas son el elemento más utilizado en la limpieza de la cocina, pero existen opciones más saludables.

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Por Lucas Vasquez

Aunque son un elemento indispensable en la cocina, las esponjas esconden un problema que muchas personas desconocen. Con el uso diario y el roce constante sobre distintas superficies, estos productos pueden desprender diminutas partículas plásticas que terminan en el ambiente.

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Diversos estudios advierten que tanto las esponjas convencionales como las fabricadas con espuma de melamina liberan microplásticos y otras partículas que pueden llegar a ríos y océanos. Frente a este escenario, cada vez más personas buscan alternativas que resulten igual de eficaces, pero con un menor impacto ambiental.

Las alternativas también ayudan a limitar la proliferación de bacterias y otros microorganismos.

Las alternativas también ayudan a limitar la proliferación de bacterias y otros microorganismos.

Por qué las esponjas sintéticas generan preocupación

La mayoría de las esponjas tradicionales se fabrican con materiales como poliuretano, poliéster o nailon, todos derivados del plástico.

Con cada lavado y cada fregado, estas fibras comienzan a desgastarse y liberan microplásticos y nanoplásticos, partículas tan pequeñas que atraviesan fácilmente los sistemas de alcantarillado y, en muchos casos, llegan a cursos de agua sin ser retenidas completamente por las plantas de tratamiento.

El problema no solo afecta al ambiente. Estas partículas pueden acumularse en los ecosistemas acuáticos y ser ingeridas por peces y otros organismos.

En el caso de las populares esponjas mágicas, elaboradas con espuma de melamina, el desgaste también libera millones de microfibras no biodegradables y pequeñas cantidades de compuestos químicos utilizados durante su fabricación.

Qué alternativas conviene usar para limpiar la cocina

Frente a este panorama, existen opciones que ofrecen una buena capacidad de limpieza con un menor impacto ambiental.

  • Esponjas de celulosa: se fabrican con pulpa de madera y algodón, son compostables y desprenden muchas menos micropartículas que las sintéticas.
  • Esponjas de lufa o vegetales: se obtienen del esqueleto fibroso de la planta de lufa y permiten eliminar la suciedad sin incorporar plásticos al ambiente.

Ambas alternativas pueden utilizarse para lavar platos, utensilios y superficies de la cocina, además de generar menos residuos una vez que termina su vida útil.

Cómo prolongar la vida útil de cualquier esponja

Independientemente del material elegido, un buen mantenimiento ayuda a conservar la higiene y reducir la frecuencia de reemplazo.

Algunas recomendaciones son:

  • Enjuagar bien la esponja después de cada uso.
  • Dejarla secar completamente antes de volver a utilizarla.
  • Reemplazarla cuando presente desgaste, mal olor o pérdida de consistencia.
  • Destinar una esponja diferente para cada tipo de tarea, evitando la contaminación cruzada.

Las esponjas sintéticas siguen siendo muy utilizadas por su bajo costo y practicidad, pero su desgaste libera microplásticos que terminan contaminando el ambiente. Las opciones elaboradas con celulosa o fibras vegetales ofrecen una alternativa más sostenible, ya que reducen la generación de residuos plásticos sin perder eficacia en la limpieza diaria.

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