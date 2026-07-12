Los paños de microfibra liberan microplásticos con cada uso: qué conviene usar en su lugar

La microfibra no es una tela natural. Es plástico, poliéster y poliamida derivados del petróleo, hilados en fibras finas y delgadas. Esa misma finura es lo que atrapa polvo y grasa. Pero abarcan un problema para el medio ambiente: se rompen y se desprenden con facilidad, y cuando esos microplásticos llegan al agua , no hay filtro que las detenga.

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Un solo lavado puede liberar hasta 700.000 fibras de microplástico. La mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales no pueden filtrar partículas tan pequeñas, así que terminan en ríos y océanos, donde son consumidas por organismos marinos y persisten en el ambiente durante siglos. No es un problema menor ni futuro: es el presente de cada ciclo de lavarropas con microfibra adentro.

La paradoja de la microfibra está en su propio diseño. Lo que la hace tan efectiva para limpiar, esas fibras ultrafinas divididas mecánicamente que generan carga electrostática y atrapan partículas microscópicas, es exactamente lo que la hace frágil.

Lavar en agua fría con ciclos cortos y suaves reduce la cantidad de fibras que se sueltan.

El lavado en lavarropas es la principal fuente de liberación de microplásticos en textiles sintéticos, según un informe de 2024 publicado en Environmental Pollution sobre liberación de fibras durante el lavado. La agitación mecánica del ciclo rompe las fibras y las lanza al agua de enjuague. Las temperaturas altas aceleran ese proceso. Los ciclos largos y con mucha centrifugación también.

El bambú es actualmente la alternativa con más tracción en el mercado. Es un recurso altamente renovable que crece rápido y requiere poca agua y sin pesticidas.

Los paños de fibra de bambú son duraderos, absorbentes y tienen propiedades antibacterianas naturales, lo que los hace ideales para distintas tareas de limpieza. Son biodegradables y pueden compostarse al final de su vida útil.

Algodón orgánico y cáñamo

El algodón orgánico es biodegradable y renovable. Su punto débil histórico fue el consumo intensivo de agua y pesticidas en el cultivo convencional; el orgánico resuelve parcialmente ese problema, aunque sigue requiriendo más recursos hídricos que el bambú o el cáñamo.

El cáñamo es una fibra que gana terreno como alternativa de limpieza

Es un cultivo que requiere muy poca agua y ningún pesticida. Los paños de cáñamo son duraderos, absorbentes y naturalmente antimicrobianos, adecuados para limpiar superficies, absorber derrames y lavar vajilla. Al igual que el bambú, son biodegradables y compostables.

Paños de celulosa suecos

Los paños de celulosa, conocidos como "Swedish dishcloths", son una categoría que combina celulosa vegetal y algodón. Son compostables, muy absorbentes y se secan rápido, lo que reduce el riesgo de bacterias que se acumula en los paños húmedos. Un solo paño de celulosa puede reemplazar varios rollos de papel de cocina y dura meses de uso regular.

Los materiales biodegradables marcan una diferencia para el medio ambiente. WEB

Trapos de tela reciclada

Para quienes ya tienen ropa vieja que ya no sirve, cortarla en trapos de limpieza es la opción con menor impacto ambiental posible. No requiere ningún recurso nuevo, no genera residuo adicional y funciona bien para la mayoría de las tareas de limpieza gruesa.

WEB

La microfibra fue una revolución en la limpieza doméstica: eficiente, reutilizable, sin necesidad de productos químicos. Pero esa eficiencia tiene un costo ambiental que se fue conociendo con el tiempo y que hoy es difícil de ignorar. Las alternativas en fibras naturales como bambú, cáñamo y celulosa ofrecen una limpieza comparable sin el problema del microplástico.