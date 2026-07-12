12 de julio de 2026 - 15:18

Los psicólogos son categóricos: las personas nacidas entre 1960 y 1980 representan la última generación que creció con este valioso valor que se ha perdido

La capacidad de gestionar el aburrimiento y la frustración sin pantallas define la resiliencia de la Generación X frente a la inmediatez digital actual.

Los psicólogos identifican que solo unas pocas generación aun conservan este valioso rasgo de personalidad.&nbsp;

Los psicólogos identifican que solo unas pocas generación aun conservan este valioso rasgo de personalidad. 

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Por Daniela Leiva

Psicólogos y sociológos coinciden en que quienes nacieron entre 1960 y 1980 poseen una fortaleza mental distintiva. Se trata de la última cohorte que aprendió a convivir con la espera y el silencio antes de la era de la conexión total. Esta habilidad, hoy en declive, es la base de su bienestar emocional.

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El rasgo fundamental que los distingue es la tolerancia a la frustración sin necesidad de recurrir a muletas tecnológicas. Al crecer en un entorno analógico, desarrollaron mecanismos de autorregulación que les permiten procesar emociones complejas sin la gratificación instantánea de las redes sociales.

¿Por qué crecieron con mayor tolerancia a la frustración?

Este fenómeno ocurre porque la infancia de estas décadas no estuvo hiper-vigilada por adultos ni saturada de estímulos digitales constantes. La libertad para explorar y la obligación de resolver conflictos propios en la calle o la escuela fomentaron una seguridad interna sólida. Al no recibir premios inmediatos por cada tarea, el cerebro de esta generación se moldeó para respetar el tiempo largo y el esfuerzo sostenido.

La diferencia se hace evidente en el ámbito laboral, donde los directores de recursos humanos destacan su ética del compromiso. Poseen una resistencia al estrés superior y una flexibilidad mental que les permite abordar proyectos de largo aliento sin desanimarse ante el primer obstáculo. A diferencia de los nativos digitales, no dependen de un reconocimiento artificial constante para mantenerse motivados.

Discreción y compromiso: las claves que marcan la diferencia

Además, este grupo mantiene una clara distinción entre la esfera privada y la pública. Valoran la discreción y el civismo, priorizando el respeto hacia los demás a través del control de sus propios sentimientos. En lugar de exteriorizar cada impulso en plataformas digitales, suelen optar por la reserva y la dignidad ante las dificultades cotidianas.

No obstante, la transición hacia una sociedad de hiper-individualismo y pantallas omnipresentes ha alterado la crianza actual. El modelo del "niño rey" y la búsqueda de inmediatez están dificultando que las nuevas generaciones adquieran esta paciencia estructural. Los terapeutas advierten que recuperar el valor de la espera es vital para la salud mental de los jóvenes.

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