Las mamparas ya no se usan en baños modernos: la tendencia 2026 es económica y antimoho

Los baños modernos cambian de estilo en 2026 con dos opciones que dejan atrás las mamparas tradicionales. Son económicas y la limpieza es fácil.

No se necesita una reforma grande para actualizar el baño.

Nuevos diseños en reemplazo de las mamparas de la ducha permiten mantener la luminosidad, reducir los lugares donde suele aparecer el moho y renovar el ambiente sin realizar grandes obras. La combinación de estética, practicidad y menor mantenimiento impulsa esta tendencia que gana cada vez más espacio dentro del baño.

Durante años, las mamparas de vidrio liso fueron la opción más elegida para separar la ducha. Sin embargo, las nuevas propuestas apuntan a soluciones más funcionales y decorativas. Los expertos en interiorismo de The Family Handyman destacan que los diseños con estructuras metálicas y vidrios texturizados ofrecen una imagen más moderna, además de facilitar la limpieza y disminuir la acumulación de humedad.

La elección dependerá del espacio disponible, el presupuesto y el estilo que se quiera lograr. WEB Rejillas industriales con marcos negros: la opción que domina los baños modernos Una de las tendencias más fuertes de 2026 son las divisiones de ducha con marcos de metal negro inspiradas en el estilo industrial. Este diseño aporta un aspecto elegante y arquitectónico, sin impedir el paso de la luz natural, por lo que el baño continúa viéndose amplio y luminoso.

Además de su estética contemporánea , estos modelos ayudan a reducir las zonas donde suele acumularse el moho cuando se mantienen correctamente ventilados y limpios.

, estos modelos ayudan a reducir las zonas donde suele acumularse el cuando se mantienen correctamente ventilados y limpios. Combinan muy bien con revestimientos que imitan piedra, madera, cemento alisado o porcelanatos de gran formato, materiales que también marcan tendencia este año.

que imitan o de gran formato, materiales que también marcan tendencia este año. Para conseguir un resultado equilibrado, los especialistas recomiendan acompañar los perfiles negros con griferías de acabado mate o detalles metálicos cálidos. De esa manera, el ambiente conserva un estilo moderno sin perder calidez. Estas propuestas ya aparecen entre las favoritas de arquitectos y diseñadores para remodelaciones de 2026. WEB El vidrio texturizado reemplaza al transparente y suma privacidad Otra alternativa que gana protagonismo son los paneles de vidrio texturizado, esmerilado o con un suave tono gris o bronce. A diferencia del vidrio completamente transparente, estas opciones dejan pasar la luz mientras brindan mayor privacidad.

Su acabado también ayuda a disimular mejor las marcas de agua y las pequeñas manchas que suelen aparecer con el uso diario, reduciendo la sensación de suciedad entre una limpieza y otra. Además, generan un efecto decorativo muy atractivo sin recargar el espacio.

Ventajas, materiales y recomendaciones antes de elegir estas opciones Antes de renovar el baño conviene conocer los principales beneficios y algunos aspectos a tener en cuenta para elegir el modelo adecuado. Ventajas principales Mantienen la entrada de luz natural.

Reducen visualmente la presencia de manchas de agua.

de agua. Ayudan a crear un estilo moderno e industrial.

e Combinan con diferentes tipos de revestimientos.

Requieren un mantenimiento sencillo con limpieza periódica. Aspectos a considerar Los perfiles metálicos deben ser de buena calidad para resistir la humedad.

deben ser de para resistir la humedad. El vidrio texturizado necesita limpieza regular para conservar su apariencia.

necesita para conservar su apariencia. Es importante una correcta ventilación del baño para evitar la aparición de moho en cualquier superficie. WEB Las mamparas tradicionales ya no son la única opción para los baños actuales. Los nuevos paneles con marcos negros y vidrios texturizados ofrecen una imagen renovada, mejoran la privacidad y ayudan a mantener un ambiente más limpio y agradable.