Descubren microplásticos en las vías respiratorias de personas con apnea del sueño y crece la preocupación científica

Una investigación de la Universidad de São Paulo detectó partículas plásticas incrustadas en los tejidos respiratorios de personas con trastornos del sueño.

Un equipo de investigadores de la Universidad de São Paulo identificó la presencia de microplásticos en las vías aéreas de pacientes diagnosticados con apnea obstructiva del sueño. El hallazgo, parte de un estudio pionero en Brasil, vincula la contaminación ambiental por polímeros con patologías respiratorias específicas que afectan la calidad del descanso.

La investigación liderada por científicos de la USP se enfoca en determinar cómo estas partículas microscópicas se alojan en el tracto respiratorio superior. Tradicionalmente, se asumía que el riesgo de los microplásticos se limitaba a la ingesta por alimentos o agua, pero este estudio traslada la atención hacia la inhalación constante en entornos urbanos densos.

¿Cómo se acumulan los microplásticos en el cuerpo? Los pacientes con apnea del sueño poseen una estructura respiratoria que podría facilitar la captura de estos materiales sintéticos. Las muestras obtenidas durante las evaluaciones clínicas muestran una variedad de polímeros que el organismo no procesa. Esta acumulación persistente plantea interrogantes sobre el impacto de los derivados del petróleo en la salud de los tejidos a largo plazo.

Este trabajo se vincula con investigaciones previas que ya alertaban sobre cómo la polución por plásticos ha alcanzado incluso las zonas más remotas del mar profundo. La presencia detectada en las vías aéreas humanas confirma que la saturación de fragmentos plásticos es un fenómeno que trasciende los ecosistemas marinos para integrarse en el aire respirable. Las partículas son lo suficientemente pequeñas como para superar los filtros biológicos del sistema respiratorio.

¿Qué relación existe entre la apnea y estos materiales inhalados? En el contexto de la apnea obstructiva, los cierres intermitentes de la garganta durante el sueño podrían interactuar con estos agentes externos de formas aún no documentadas. Los investigadores buscan establecer si estas partículas incrementan la inflamación local o si su depósito es una consecuencia directa de la mecánica de respiración alterada en estos pacientes.

La recolección de evidencia técnica se desarrolla en las instalaciones de la Ciudad Universitaria en São Paulo y en Ribeirão Preto. Mientras la universidad avanza en otras áreas como la manipulación genética de cultivos o el estudio de habilidades cognitivas, el análisis toxicológico de los microplásticos en humanos surge como una prioridad ambiental. Los científicos procesan actualmente las muestras para determinar el volumen de carga plástica inhalada por cada individuo evaluado.