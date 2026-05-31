La demanda de salud pública en Mendoza aumentó 50% en dos años y la mitad llega con obra social

El contexto socioeconómico impacta de lleno en el hospital público y el sistema de salud pública da cuenta de cómo la demanda en sus efectores muestra una tendencia al ascenso constante en Mendoza.

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Es algo que ya se venía observando y que se ha incrementado notoriamente este año. Hasta allí llegan no solo aquellos que no tienen obra social, sino también aquellos que tienen una cobertura tanto mutualizada como de prepaga.

A fines de marzo, el ministro de Salud, Rodolfo Montero , detalló que la demanda de los usuarios había aumentado 15% durante 2024 y se había estabilizado durante 2025. Sin embargo, este año, por aquel entonces, ya notaban un repunte del 20%.

Con datos frescos, el Ministerio de Salud reconoce que el aumento en los primeros 4 meses ha sido del orden del 35% y que 50%, la mitad, son usuarios que cuentan con algún tipo de cobertura. En la cartera señalan que se trata de una proporción sin precedentes.

En el área explicaron que, como es esperable, con el correr de los meses y más cerca de la temporada fría, ha ido en aumento la cantidad de solicitudes de atención.

Pero hay una particularidad: no solo ha aumentado la demanda general sobre el sistema de salud, sino que es impactante cómo ha aumentado la proporción correspondiente a quienes tienen algún tipo de cobertura, ya sea prepaga u obra social.

Vuelco fatal en El Nihuil: los heridos fueron trasladados al hospital Schestakow. Foto: Diario San Rafael. La crisis socioeconómica, la pérdida de empleo y el aumento de los coseguros en el sector privado están llevando a más personas con cobertura a recurrir al hospital público. Hospital Schestakow. Archivo.

El director de Hospitales de Mendoza, el doctor Jorge Pérez, explicó que aún se están procesando los datos de mayo, pero anticipan que también mostrarán un incremento. Esto es lógico teniendo en cuenta el repunte de enfermedades respiratorias que ha sido particularmente fuerte las últimas semanas.

Como ejemplo, el médico ofreció los datos del hospital Schestakow de San Rafael y dijo que es más o menos la misma realidad que se observa en todos los efectores.

Allí las consultas totales pasaron de 9.883 en enero a 13.267 en abril. Esto es un incremento de 34,24%.

Las consultas de quienes llegaron con obra social realizadas en enero fueron 3.689 y representaban 37% del total. En cambio, los pacientes atendidos no mutualizados ascendieron a 6.194 y conformaban el 63% de todas las prestaciones.

En los meses posteriores, se observa un incremento paulatino de todos estos valores para llegar a abril con un total de 6.114 pacientes atendidos por obra social, lo cual implica el 46% del total (un aumento de 9 puntos en 4 meses). En tanto, los pacientes no mutualizados fueron 7.153, lo que correspondió al 54% del total.

En ese contexto, Pérez estimó que con el aumento de mayo se llegaría fácilmente al 50% de atención de personas con cobertura.

Como conclusión, si se toma en cuenta el aumento de 2024 y el de 2026, puede concluirse un ascenso de 50% de la demanda sobre el sistema público en dos años.

"Tenemos algunas unidades donde de ocho pacientes en unidades críticas, seis o siete tienen alguna cobertura", reveló Pérez, marcando lo que consideró un hito histórico para el sistema.

Los motivos del éxodo

“En enero teníamos más o menos un 30% de consulta de otras obras sociales o de prepaga. Hoy tenemos entre un 45 y un 50% de consultas”, resumió Pérez. Según el funcionario, el fenómeno abarca a mutuales sindicales, obras sociales y también a la medicina prepaga, una postal que se replica tanto en el Valle de Uco y el sur provincial como en los grandes efectores de la zona metropolitana.

El traspaso de pacientes del sector privado al público responde a múltiples variables, todas asociadas al contexto socioeconómico y en particular, la pérdida del poder adquisitivo.

“Eso tiene que ver con la situación económica: mucha gente deja de pagar su prepaga, mucha gente por ahí pierde su trabajo, deja de tener una cobertura de la obra social, etcétera. Por eso tiene que estar muy asociado a una cuestión económica, sin duda", analizó Pérez. A esto se suma el impacto de los coseguros y copagos aplicados por las prestadoras privadas, que son cada vez para más prestaciones y que vuelven prohibitivo el acceso a las consultas para muchos afiliados.

Notti La crisis socioeconómica, la pérdida de empleo y el aumento de los coseguros en el sector privado están llevando a más personas con cobertura a recurrir al hospital público. Ingreso a la guardia del Hospital Humberto Notti. Foto: Ramiro Gómez

Con salarios planchados que hacen cada vez más difícil sostener el nivel de vida hasta fin de mes, muchas personas se han pasado a planes más económicos y con lo cual han perdido cobertura o son más las prestaciones con las que tienen que pagar coseguros.

También ha habido los últimos años una importante pérdida de puestos de trabajo en relación de dependencia, lo que deja a muchos sin cobertura.

Radiografía de la demanda de atención en salud

Para Pérez, la solicitud de atención en efectores públicos también está asociada a que para mucha gente allí hay una atención de calidad y completa. En ese sentido, dijo que la migración no responde únicamente a la falta de recursos, sino también a la capacidad operativa del propio Estado. El director de Hospitales destacó que el subsector público ofrece “más calidad a la atención, más tecnología” y un recurso humano altamente calificado, factores que inclinan la balanza a la hora de abordar patologías complejas.

En cuanto a dónde se concentra más la demanda de estos usuarios, el funcionario detalló: “Ocurre más en neurocirugía, ACV, cirugía cardiovascular, cirugía de alta complejidad, allí evidentemente van a elegir el subsector público”.

En todo este escenario hay un tema recurrente: la sobredemanda que reciben los efectores públicos que están preparados para atender mayor complejidad y cuyas guardias reciben un alto caudal de usuarios con cuadros que deberían resolverse en atención primaria. Esto es particularmente notorio cuando hay más circulación de enfermedades respiratorias, lo que hace colapsar las guardias, como sucedió hace unos días en el hospital pediátrico Humberto Notti.

En este sentido, Pérez dijo que el 80% corresponde a “consultas verdes o azules”, vinculadas mayormente a la demanda estacional por afecciones respiratorias.

Para el médico, esto sucede en parte porque en la guardia del hospital la gente encuentra cosas que no encuentra en otro lado en relación a diagnóstico y tratamiento.

Existen, sin embargo, matices geográficos respecto al tipo de cobertura que reciben los hospitales. Mientras que en el Gran Mendoza se observa una presencia más marcada de obras sociales sindicales y empresas prepagas, en el sur y en el Valle de Uco “mucho de esa consulta, o mejor dicho ese incremento en la atención del paciente con alguna otra cobertura, la vemos con PAMI y OSEP”, debido a la distribución de los efectores propios de esas obras sociales.

Recupero de obras sociales

Una de las problemáticas que había detectado el sistema de salud era la escasa proporción de dinero que se recuperaba de las prestaciones brindadas a obras sociales y prepagas. En ese marco, en 2024 se implementó el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal), con el que se buscaba aceitar el recupero. Por ese entonces, se lograba el retorno de un 30%.

Actualmente, el ministerio asegura que los montos han ido en aumento. En enero y febrero de este año informaron un incremento de 318% en relación al mismo periodo del año anterior. Incluso advierte que lo recaudado durante esos dos meses superó la totalidad de 2024.

Cómo adaptar el sistema de salud a mayor cantidad de pacientes

Frente a un caudal de pacientes que recae masivamente sobre el sector público, el sistema de salud ha debido apelar a su capacidad de adaptación. “Evidentemente, tenemos un sistema que nos permite, que es elástico, que nos permite por ahora dar respuesta a este incremento, tanto en la atención por consultas externas como por guardia”, aseguró el director.

Para contener la demanda invernal sin resentir la estructura, Pérez dijo que la cartera sanitaria reforzó el personal médico y de enfermería de manera global. Asimismo, Pérez remarcó la experiencia adquirida en crisis previas: “Ante eventualidades, el sistema de salud trabaja muy en conjunto, entonces se amplían los horarios de atención, se abren consultorios de respiratorios, etcétera. Ya tenemos una experiencia y, evidentemente, la ponemos en práctica".

Por último, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las guardias y optimizar la atención primaria, explicó que la provincia puso en marcha recientemente una Unidad de Gestión de Pacientes. A través de este sistema, los turnos se tramitan por vías telefónicas y digitales (como la línea 148 o Mendoza por mí). Esta estrategia busca ordenar el flujo de pacientes, garantizando que quienes ingresan por una urgencia hospitalaria salgan con un turno asignado y referenciado para sus controles posteriores, evitando el colapso de los efectores centrales.