El Gobierno Nacional quiere "transformar" el sistema de salud antes de 2030: lanzó un Plan de Calidad

Con un sistema de salud que atraviesa una profunda y larga crisis, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó el Plan Nacional de Calidad en Salud 2026–2030 . Según anunció el Gobierno Nacional , se apunta a lograr una “ profunda transformación” antes de 2030.

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Oficializado a través de la Resolución Nº463/2026, la iniciativa, devenida en promesa para quienes padecen complicaciones a diario , se asegura que apunta a abordar problemas estructurales del sistema sanitario, tales como la falta de estándares comunes y la ausencia de mecanismos sistemáticos de evaluación.

El objetivo central, según informaron desde la cartera sanitaria, es promover una "transformación" cultural y operativa que permita reducir riesgos evitables y optimizar el uso de los recursos en todas las jurisdicciones del país antes del final de la década.

El Gobierno Naciona l aspira a que para 2030 el sistema de salud cuente con estándares de seguridad robustos y profesionales mejor formados. El Plan se presenta no solo como una mejora prestacional, sino como una herramienta de sostenibilidad y eficiencia para un sistema sanitario que busca reducir la fragmentación y elevar la vara de la atención pública y privada en todo el territorio nacional.

“A través de estrategias de capacitación permanente, evaluación y sistematización de la información, las jurisdicciones contarán con herramientas para mejorar el desempeño de sus equipos, reducir riesgos evitables y optimizar el uso de sus recursos ”, sostiene el área

Con un sistema de salud que atraviesa una profunda y larga crisis, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó el Plan Nacional de Calidad en Salud 2026–2030.

El plan, “buscará dar respuesta a las dificultades vinculadas a la falta de estándares comunes de calidad, así como a la falta de mecanismos sistemáticos de evaluación y monitoreo de las prácticas y competencias del sistema sanitario de nuestro país”, resume. Su implementación se apoyará en una Guía de Buenas Prácticas que contiene 59 indicadores que atraviesan todas las líneas estratégicas y que permitirán promover un aumento progresivo de establecimientos comprometidos con estos estándares en todo el país.

El complejo escenario de la salud

Resumir el escenario de los problemas de la atención de la salud en las condiciones actuales es un desafío por su complejidad y envergadura. Para los usuarios, está atravesado por mayores costos con la implantación de coseguros y pérdida de cobertura, ya sea por la baja a planes menos costosos o directamente la pérdida de cobertura, mucho de esto influido por la pérdida de puestos de trabajo en relación de dependencia y un crecimiento del trabajo informal. Asimismo, las prestadoras, clínicas y hospitales afrontan enormes desafíos para cubrir los costos en un contexto de atraso de los valores que perciben, demoras en su pago efectivo y servicios de salud cada vez más caros.

Por su parte, los profesionales de la salud, sostienen viejos reclamos por los bajos valores que se pagan por sus servicios lo que ha motivado que, entre otras cosas, dejen de recibir obras sociales o prepagas o abandonen el sistema.

Las personas con discapacidad y sus familias son uno de los segmentos que más han recibido el golpe de esta situación, ya que pierden la atención de profesionales, ya de por sí escasos o los servicios que requieren para sus tratamientos y actividades. La falta de especialistas formados para atender determinados grupos, como la discapacidad o adultos mayores, es otro de los desafíos.

En este marco, también se ha incrementado el plazo de acceso a turnos lo que hace que la atención no siempre sea oportuna o los usuarios se vean empujados a cubrir de manera particular sus necesidades para acceder, lo que incrementa el gasto de bolsillo.

Tema aparte es el control y trazabilidad sobre los medicamentos, sobre lo cual aparecen ejemplos recientes como el caso del fentanilo contaminado o el uso de sustancias anestésicas con fines extrahospitalarios pero provenientes de los efectores. Estas situaciones han tenido como consecuencia saldos fatales que encienden alarmas en cuanto la necesidad de mejor trazabilidad y controles.

Los 4 ejes estratégicos del Plan para mejorar el sistema de salud

La implementación del programa se estructura sobre cuatro pilares fundamentales, apoyados por una Guía de Buenas Prácticas que incluye 59 indicadores de gestión:

1. Rectoría y Gestión del Talento Humano

Este primer eje busca fortalecer el rol del Ministerio de Salud como ente regulador. A través del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, se actualizarán los marcos normativos y se consolidará la Red Federal de Calidad.

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"Se trabajará en la elaboración de protocolos de buenas prácticas en atención sanitaria, control de stock de medicamentos e insumos y descarte de residuos", detalla el documento oficial.

2. Seguridad del Paciente y Atención Integrada

La segunda línea estratégica anunciada se enfoca en la gestión del riesgo. El plan impulsa procesos de autoevaluación y la creación de comités de calidad dentro de las instituciones. Un punto clave será la certificación de "Establecimientos de salud comprometidos con la calidad" y el incentivo a la notificación de eventos adversos para prevenir errores en la atención.

3. Educación Permanente y Formación de Líderes

El plan otorga prioridad al desarrollo del talento sanitario mediante capacitaciones en servicio, simulación clínica y el uso de plataformas virtuales.

Articulación académica: Se buscará la incorporación obligatoria de contenidos de calidad y seguridad en carreras de grado y residencias.

Liderazgo: Se promoverá la formación de referentes internos en cada establecimiento para identificar áreas de mejora.

4. La Información como Activo Estratégico

El último eje jerarquiza el uso de datos para la toma de decisiones. Propone la integración de los sistemas de registro de cada provincia y el fortalecimiento del Observatorio Federal de Talento en Salud. El uso de tableros de control y la publicación de datos abiertos serán herramientas esenciales para garantizar la transparencia y evaluar el impacto de las políticas aplicadas.