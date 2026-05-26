El ACV es la principal causa de discapacidad en el país: el Gobierno nacional anunció un plan

El Gobierno lanzó un plan nacional para combatir el ACV y reducir la discapacidad por “código postal” y con esto le da prioridad en sus políticas. El panorama epidemiológico es crítico: por año se registran 50.000 casos de accidente cerebrovascular (ACV), 20.000 muertes y 20.000 personas que sobreviven con secuelas discapacitantes . De hecho, el ACV es la principal causa de discapacidad en el país.

Hay más casos de ACV en adultos jóvenes: a qué edad afecta más, según los expertos

Frente a este escenario, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció el lanzamiento de un Plan Nacional de ACV durante un evento regional que reunió a más de 400 expertos de la salud y del que participó Los Andes.

La nueva estrategia del Gobierno Nacional busca estandarizar la atención médica en todo el territorio para terminar con la “dependencia del código postal”, donde las posibilidades de supervivencia y recuperación de un paciente suelen estar condicionadas por su lugar de residencia. Es que se trata de un cuadro en el que el tiempo cuesta cerebro: se pierden 2 millones de neuronas por cada minuto sin atención.

El Gobierno Nacional anunció un plan para abordar el ACV y reducir la discapcidad por esta causa. El Ministro de Salud, Mario Lugones en su presentación en la apertura de la Global Stroke Alliance.

Actuar cuanto antes es crucial y la propuesta apunta a un trabajo en red del sistema con centros y equipos especialmente entrenados para dar respuesta.

Con esto, la necesidad sustancial de generar acciones coordinadas al respecto se suma como política pública del gobierno nacional en articulación con los gobiernos provinciales.

Una red de derivación inteligente de punto a punto

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Salud Mario Lugones en la apertura de la reunión de la Global Stroke Alliance 2026: edición Argentina, que reúne a referentes regionales en el tema en el hotel Sheraton de Buenos Aires.

Lugones anunció la creación del plan que apunta a la coordinación en tiempo real de la respuesta a nivel territorial en coordinación con un sistema nacional.

El objetivo principal es que el paciente reciba atención lo más rápido posible. Pero no solo esto, sino que lo haga en efectores preparados especialmente para dicho cuadro. Esto involucra contar con servicios entrenados y con los recursos necesarios mientras que es importante que tanto la población como el sistema de salud sepan dónde derivar al paciente ante la sospecha de ACV. Se trata de ponerse a tono con el consenso internacional que hay al respecto.

El discurso estuvo a tono con la postura del gobierno nacional en pos de la descentralización. “Son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes tienen gestión en su sistema de salud, sus hospitales y sus equipos. Es la arquitectura federal que establece nuestra constitución (...) el rol de la Nación es ser el director, fijar estándares, comunidad políticas, generar inteligencia y garantizar los recursos estatales”, dijo Lugones

Por qué actuar sobre el ACV

“Argentina tiene más de 50.000, ACV por año, es la segunda causa causa de muerte en el rango nacional”, refirió el funcionario,

El ACV es considerado una emergencia médica tiempo-dependiente. En un minuto se produce el deterioro equivalente a entre 3 y 6 años de envejecimiento. Los médicos advierten que existe una ventana temporal de 4,5 horas en la cual el paciente puede recibir el tratamiento adecuado, pero cuanto antes, mejor.

“El 35% de los ACV que no tratamos a tiempo quedan con graves secuelas”, apuntó el ministro que señaló que eso se traduce en un impacto en internaciones, discapacidad, atención domiciliaria, en la vida familiar y mayores costos.

El plan del Gobierno nacional

El ministro planteó que no se trata tanto de generar más centros sino de potenciar en primera instancia lo que ya se tiene, integrándolo a una estructura coordinada. “El ACV es la segunda causa de muerte en la proporción adulta en Argentina y en el mundo, esto requiere acciones concretas y una hoja de ruta clara”, resaltó el ministro.

Por eso dijo que la intención del gobierno nacional es comenzar a ordenar el sistema de salud con una mirada puesta en la reducción, la eficiencia y el paciente.

Para explicar a la población que apuntan tomo prestados dos términos de la economía, el stock y el flujo.

Detalló que en este caso, el stock es la gente que hoy puede sufrir un accidente cerebrovascular, accidente que no siempre es accidente porque se podía llegar a prevenir muchas veces. Son adultos, con factores de riesgo, los hipertensos, los mayores de 65 años, los pacientes que ya están en seguimiento por distintas enfermedades”.

En tanto, el flujo, es la gente que va a conformar el score más adelante: “ Son los niños, los adolescentes que, si no construimos hábitos saludables en el proceso van a conformar parte del stock futuro. Por eso dijo que hay que trabajar sobre ambas poblaciones a la vez.

Cómo será el plan para tratar el ACV que incluye una app

La encargada de exponer la ingeniería del plan fue Susana Azurmendi, subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud. La funcionaria detalló que el programa cubrirá todo el proceso médico: desde la alerta prehospitalaria hasta el tratamiento definitivo y destacó que la nueva estrategia incluye la strokeApp en la red hospitalaria nacional, una aplicación que será utilizada por el sistema para articular una rápida y eficiente respuesta.

Ministro de Salud, Mario Lugones El Gobierno Nacional anunció un plan para abordar el ACV y reducir la discapcidad por esta causa. El Ministro de Salud, Mario Lugones en su presentación en la apertura de la Global Stroke Alliance.

Varios expositores en el evento se refirieron a que en varios países ya se encuentra conformada esta red con más fortaleza pero en ese sentido la funcionaria dijo que Argentina no parte desde cero. Es que muchas jurisdicciones ya tienen redes y aplicaciones de software, reglamentaciones definidas.

Mendoza es una de ellas. En cuanto a la dependencia de lugar de residencia como determinante del acceso, la funcionaria señaló: “Eso es lo que vamos a resolver con el plan”, destacó.

El plan nacional se estructurará sobre componentes esenciales: un protocolo clínico unificado, una red de centros regionales y la implementación de la strokeApp, una herramienta tecnológica clave para la articulación en tiempo real.

El plan designó centros coordinadores regionales que funcionarán como pilares sanitarios a nivel nacional. Estos nodos trabajarán de manera articulada con centros asociados e intermedios, garantizando la atención de los pacientes sin importar su cobertura médica (pública, privada o de obras sociales). Para coordinar esta infraestructura, el sistema implementará la strokeApp, un software de georreferenciación que optimizará cada minuto del proceso mediante tres fases de control.

1. Fase Prehospitalaria (En la ambulancia): Permite al personal de emergencias (sean médicos o técnicos) realizar una evaluación clínica inicial ultra veloz mediante la escala FAST (que mide asimetría facial, debilidad en los brazos y dificultad en el habla). La app geolocaliza al paciente y deriva la ambulancia de manera inteligente al centro de stroke más cercano y capacitado. Mientras se realiza el traslado, el hospital recibe alertas y notificaciones con los datos clínicos en tiempo real para esperar al paciente listos para actuar.

2. Fase Hospitalaria (Dentro del centro médico): Cada institución contará con un monitor para visualizar el estado y la ruta de los pacientes en camino. Una vez que ingresa por la guardia, el sistema permite registrar cada hito del proceso (el "stroke man"), calcular escalas neurológicas complejas y activar una calculadora de dosis exacta para el tratamiento trombolítico (los fármacos que disuelven el coágulo). Esto permitirá medir con precisión milimétrica los tiempos puerta-aguja (desde el ingreso del paciente hasta el inicio del tratamiento) y, en etapas más avanzadas, integrar análisis automáticos de imágenes tomográficas.

3. Centro Coordinador Nacional: Operará las 24 horas, los 7 días de la semana. Su función no será interferir en las autonomías provinciales, sino monitorear la red a nivel macro y evaluar los indicadores clave de rendimiento

La idea de tener todo estandarizado y protocolizado implica hablar un "idioma común" con los diferentes actores dentro del sistema y poder contar con indicadores globales. Es que uno de los mayores desafíos que viene a resolver este programa es la fragmentación informativa. El plan establece conformar un registro Nacional de ACV con datos de todo el país.

El objetivo final es ambicioso pero urgente: medir los tiempos de respuesta, eficientizar los recursos existentes, optimizar el gasto en salud y, fundamentalmente, mejorar el pronóstico de vida de los ciudadanos afectados.

El ACV en Pami

Otro dato que surgió de las ponencias de los funcionarios es que más del 80% de los casos ocurren en mayores de 65 años. Y es en ese sentido que Pami, la obra social de los jubilados, adquiere un rol protagónico, no solo porque esta población conforma mayoritariamente su comunidad de usuarios sino, justamente por la magnitud de su cápita. Esteban Leguízamo, Director Ejecutivo de la entidad, también participó y detalló que cuenta con alrededor de 5 millones de afiliados.

“Solo en su universo se esperan alrededor de 25.000 ACV por año”, dijo Lugones.

Leguizamo destacó que cuesta 35% actuar de manera preventiva que actuar sobre las consecuencias. Detalló la estrategia de esta índole ya aplicada en buenos Aires a modo de prueba piloto y que logró buenos resultados. Por eso, aspiran a extenderse paulatinamente a unidades de gestión de otras provincias y que sirva de sustento para la estrategia nacional que se busca implementar.

Cómo actuar ante la sospecha de ACV

El doctor Adolfo Savia, médico emergentólogo y terapista intensivo, Presidente del Consejo de Emergencias de la Sociedad Argentina de Medicina, subrayó que “ante una sospecha de ACV, el servicio de emergencias prehospitalario, debe aplicar un protocolo que permita el reconocimiento, estabilización inicial y el traslado a un centro preparado para el manejo del ACV (que cuente con protocolos, personal entrenado, tomógrafo, medicación y posibilidad de intervenir quirúrgicamente de ser necesario), que no siempre es el más cercano”.

Pero antes es fundamental que la población sepa identificar la emergencia y no perder tiempo en acudir al sistema de salud. Estos signos y síntomas aparecen de un momento a otro y los principales son el entumecimiento de parte del rostro (sonrisa caída), debilidad en un brazo, confusión o trastornos del habla, y otro que refieren con frecuencia los pacientes es un dolor de cabeza muy intenso, diferente de cualquiera que se haya experimentado antes.

Los centros de salud que poseen atención especializada en ACV demostraron una disminución de la mortalidad y discapacidad del 40%, disminución del tiempo de internación, aumento de egresos hospitalarios al hogar, mayor recuperación de la independencia funcional, movilidad más temprana y menor tasa de complicaciones

En tanto, el doctor Federico Giner, médico neurólogo del hospital Luis Carlos Lagomaggiore y Coordinador de la Red de TeleACV y Teleneurología de Urgencia de la Provincia de Mendoza, dijo que en Mendoza se debe llamar al 911 para activar el protocolo y la derivación.

La red de Mendoza para el ACV

Se señaló en el encuentro que otros países de la región cuentan con redes de stroke más consolidadas, pero Azurmendi aclaró que la Argentina no arranca de cero: “Muchas jurisdicciones ya tienen redes, aplicaciones de software y reglamentaciones definidas”, apuntó. Mendoza, es una de ellas. Fue la primera provincia en recibir el reconocimiento del programa internacional Angels de la World Stroke Organization (WSO) por sus esfuerzos en reducir los tiempos de atención”.

Alerta: Algunos de los síntomas de un ACV son la dificultad para hablar de forma súbita y eventos de mareos o cefaleas. Alerta: Algunos de los síntomas de un ACV son la dificultad para hablar de forma súbita y eventos de mareos o cefaleas.

La provincia se destaca por tener una red ya conformada con 11 efectores especializados para dar esta respuesta rápida, 7 públicos y 3 privados, que cubren diferentes regiones. Además se han capacitado centros de salud para poder dar respuesta, diagnosticar y derivar de manera efectiva.

En esto juega un rol central el 911, donde se recomienda llamar ante la sospecha de ACV para que se active el protocolo y pueda derivarse con celeridad.

Además, Mendoza fue la primera provincia en contar con una red de Tele-ACV, que acerca la posibilidad de respuesta para quienes viven en zonas más alejadas. Esto gracias a la posibilidad de guiar por teleconsulta las acciones desde un equipo médico especializado al que está actuando en territorio.

Evento regional sobre ACV

El evento, que se realiza entre hoy y mañana, es organizado por la Global Stroke Alliance, con el apoyo de la Organización Mundial de ACV y la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular (SIECV). Participan más de 400 expertos y referentes de diversas áreas de la salud y la gestión.

Tiene como objetivo mejorar el abordaje del ACV en el mundo, difundiendo conocimientos, intercambiando experiencias y creando planes de acción diseñados para cada región. Pero fundamentalmente, se insta a acciones coordinadas.Hasta Buenos Aires llegaron especialistas no sólo de Argentina sino también de Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. Se sumaron referentes de 23 provincias.