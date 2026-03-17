Certificación internacional para Mendoza por la atención del ACV: cómo actúa para disminuir secuelas

Mendoza recibió una certificación internacional por la forma en que organiza la atención del accidente cerebrovascular (ACV) , un reconocimiento que la convierte en la primera Región Angels de la Argentina. La distinción destaca el trabajo coordinado del sistema de salud para reducir los tiempos de respuesta ante estas emergencias, un factor decisivo para evitar secuelas graves.

Una encuesta mostró que 8 de cada 10 argentinos estan preocupados por sufrir un ACV: cómo detectarlo

Hay más casos de ACV en adultos jóvenes: a qué edad afecta más, según los expertos

El logro fue destacado en la Legislatura de Mendoza por iniciativa de la senadora Jésica Laferte, en un acto que reunió a autoridades provinciales, profesionales de la salud y representantes de la iniciativa internacional Angels.

La certificación reconoce el funcionamiento de una red que integra hospitales, centros de salud y el sistema de emergencias para responder de manera rápida y coordinada frente a un ACV.

Este estándar internacional evalúa cuatro pilares clave: la capacitación de equipos hospitalarios, el entrenamiento de los servicios prehospitalarios y de emergencia, la educación comunitaria para reconocer los síntomas y la existencia de una red de centros capaces de atender a los pacientes con cobertura territorial suficiente.

El sistema contempla centros preparados para identificar rápidamente los síntomas y derivar a los pacientes, hospitales con capacidad de diagnóstico y tratamiento inicial apoyados por telemedicina, y centros especializados para resolver los casos más complejos.

La organización del sistema sanitario se complementa con estrategias de prevención y educación dirigidas a la comunidad.

El impacto del ACV y la importancia del tiempo

El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Este cuadro de salud, que afecta la irrigación cerebral, conlleva daños muchas veces irreversibles, e incluso la muerte. Pero además, puede ser determinante de discapacidad, a veces grave y que puede volver a las persona dependientes o afectar sus posibilidades para desenvolverse, seguir con sus actividades habituales así como afectar, por lo mismo, su productividad.

Pero hay algo crucial: el tiempo. Cuando se produce un ACV, por cada minuto que pasa sin atención mueren 2 millones de neuronas. En contrapartida, cada 15 minutos ganados se reduce un 4% el riesgo de mortalidad. De allí la importancia de saber reconocer la posibilidad del suceso y actuar rápido.

ACV: una charla para conocer, prevenir y actuar El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.

Según datos del Ministerio de Salud de Mendoza se registran entre 2.000 y 2.200 casos por año en la provincia. Esto implica uno cada 5 días.se produce uno cada 5 días.

En Argentina se registra un ACV cada 10 minutos. Cada año son entre 55.000 y 60.000 casos. Se estima que unas 365.000 personas mayores de 40 años han sobrevivido a un episodio.

Además, especialistas advierten que hay cada vez más casos en jóvenes y a 8 de cada 10 argentinos les preocupa, según un relevamiento .

Mendoza única en Argentina

Martin Cotone, gerente general del laboratorio Boehringer Ingelheim, que lidera la iniciativa, destacó qué implica el reconocimiento obtenido por la provincia. “Mendoza es la primera región Angels en toda la Argentina, lo cual es un logro tremendo no solo por su magnitud, sino por lo que implica. A nivel mundial solamente hay 106 regiones, por lo que cuando lo ponemos en perspectiva es un logro muy importante”, señaló.

El directivo subrayó que la iniciativa se apoya en el trabajo colectivo del sistema de salud. “Es toda una comunidad trabajando junta para poder transformar vidas. Eso es lo que nosotros también tenemos como propósito: transformar vidas por generaciones. Lo que estamos haciendo acá es poder atender el ACV, que puede ser muy debilitante, pero si lo hacemos en tiempo y en forma las personas, las familias y toda la comunidad se benefician”, expresó.

Y agregó: “Esto no es una sola persona, es un equipo. Para nosotros como Boehringer Ingelheim es un placer acompañarlos y seguir haciéndolo en todo este proceso”.

Cómo actúa el sistema de Mendoza

De la actividad participaron la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba; la propia Laferte; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero

ACV Mendoza recibió una certificación internacional por la forma en que organiza la atención del accidente cerebrovascular (ACV),

El ministro de Salud y Deportes de la provincia, remarcó que la certificación reconoce el trabajo articulado de todo el sistema sanitario y con el cumplimiento de determinados estándares.

“Este es un reconocimiento institucional, sin duda, a muchísimo trabajo que han hecho los equipos de salud. Es un reconocimiento a los equipos de trabajo, al Servicio Coordinado de Emergencias, a los directores de hospitales y sus equipos, a los centros de salud y a todos los profesionales que trabajan en ellos”, señaló.

Según explicó, el modelo mendocino se basa en protocolos claros, capacitación permanente y una red coordinada que permite actuar con rapidez.

Para graficar la importancia de la respuesta rápida, planteó dos escenarios posibles.

“Una persona de 50 o 60 años tiene un ACV en su casa, empieza a tener dificultades para comunicarse o debilidad en un brazo. La familia tarda en reconocer los síntomas, lo lleva por sus propios medios al hospital, se le hacen estudios y se confirma el diagnóstico. Probablemente pasaron tres o cuatro horas. Si eso ocurre, esa persona tiene altas posibilidades de tener secuelas graves”, explicó.

En cambio, cuando el sistema funciona de manera coordinada, el resultado puede ser muy diferente.

“Si la familia reconoce los síntomas y llama al Servicio Coordinado, se activa el protocolo en toda la provincia. La ambulancia lo traslada al hospital mientras avisa que el paciente está en camino, lo esperan, lo reciben y restablecen la circulación en menos de una hora. Si eso ocurre, esa persona tiene altas posibilidades de salir caminando y retomar su vida habitual”, sostuvo.

Para el funcionario, la clave no está únicamente en la tecnología, sino en la organización del sistema. “La diferencia no son hospitales gigantescos o tecnologías multimillonarias. La diferencia es gente capacitada, protocolos, un servicio coordinado que responde rápido y, fundamentalmente, coordinación”, afirmó.

Qué es la iniciativa Angels para el abordaje del ACV

La iniciativa Angels es una estrategia internacional orientada a mejorar la atención del accidente cerebrovascular en todo el mundo. Llegó a Sudamérica en 2018 y trabaja para aumentar la cantidad de centros de salud preparados para responder ante estas emergencias.

El programa promueve la capacitación de profesionales, la implementación de protocolos de atención y la concientización de la población sobre la identificación temprana de los síntomas.

Desde la iniciativa advierten que cada 30 minutos un paciente que podría haber sido salvado muere o queda permanentemente discapacitado porque llega tarde al hospital o es atendido en una institución que no estaba preparada.

El programa es desarrollado por el laboratorio Boehringer Ingelheim y cuenta con el aval de organizaciones científicas internacionales como la Sociedad Europea de Stroke, la Organización Mundial de Stroke y la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares.