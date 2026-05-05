"En cada aula quedará su risa": suspensión de clases por una joven de 14 años que sufrió un ACV en el colegio y murió

Una profunda conmoción atraviesa por estas horas a la comunidad educativa de la ciudad cordobesa de Río Cuarto , tras la muerte de una adolescente de 14 años ocurrida este lunes dentro de un establecimiento escolar.

Una nena de 6 años se tropezó en el recreo, se golpeó la cabeza con un banco de cemento y murió

La joven, que cursaba el tercer año del nivel secundario en el Instituto San Francisco de Asís, sufrió una descompensación repentina en el interior del edificio.

Según reconstruyeron fuentes vinculadas al caso, la alumna fue encontrada en estado crítico en el sector de los baños del colegio, ubicado sobre calle Garibaldi al 200, en la zona de Banda Norte.

De inmediato, las autoridades activaron el protocolo de emergencia y decidieron trasladarla con urgencia al Dispensario 2, situado a pocos metros del lugar.

Despedida de la escuela San Francisco de Asís a la nena fallecida por un ACV

Despedida de la escuela San Francisco de Asís a la nena fallecida por un ACV

Ya en el centro de salud, el equipo médico intentó estabilizarla mediante maniobras de reanimación, pero los esfuerzos no alcanzaron y se confirmó su fallecimiento minutos después. La noticia generó un fuerte impacto entre docentes, compañeros y familias vinculadas a la institución.

El fiscal de la causa, Pablo Jávega, dijo que el informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un "ACV hemorrágico", lo que refuerza la principal hipótesis de una descompensación súbita por causas naturales, indicó el diario La Voz.

"En cada aula quedará su risa": conmoción en Río Cuarto por nena fallecida en la escuela

En paralelo a la investigación judicial, la escuela tomó una decisión inmediata frente al dolor colectivo.

La representante legal del establecimiento, Graciela del Carmen Cerutti, comunicó la suspensión total de las actividades académicas y administrativas durante el lunes 4 y martes 5 de mayo, con el objetivo de acompañar a la familia en este momento y permitir que la comunidad procese lo ocurrido.

El impacto emocional también quedó reflejado en un mensaje difundido por la institución, que apeló a palabras cargadas de sensibilidad para despedir a la alumna. "Hoy, la escuela se viste de silencio. Despedimos con mucho dolor a Emilia, con apenas 14 años, con sueños que recién empezaban y una luz que no pasará desapercibida", expresaron.

El texto continuó con una evocación íntima de su paso por las aulas: "En cada aula quedará su risa, en cada recreo, su presencia, en cada recuerdo, la huella de quien supo ser compañera y amiga". En esa misma línea, las autoridades señalaron que acompañan a la familia con el afecto que la joven "sembró" en su entorno cotidiano.

La despedida cerró con una reflexión que sintetiza el sentimiento de pérdida: "Que su memoria sea siempre un susurro suave, una estrella que nos recuerde que hay vidas breves que dejan marcas eternas. Hasta que nos volvamos a encontrar, hermosa Emilia".