Una nena de 6 años se tropezó en el recreo, se golpeó la cabeza con un banco de cemento y murió

Una nena de 6 años murió este fin de semana luego de sufrir el viernes un fuerte golpe en la cabeza tras una caída ocurrida dentro de la escuela N° 117 Islas Malvinas, en la ciudad de Rosario (Santa Fe).

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De acuerdo con la primera versión aportada por docentes a la Policía, el hecho ocurrió el 24 de abril cerca de las 15, durante el recreo. Según el relato, habría tropezado con los cordones de sus zapatillas, cayó al suelo y golpeó su cabeza contra un banco de cemento dentro del patio del establecimiento.

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones. En medio del dolor, su familia decidió donar sus órganos.

Sin embargo, la familia cuestionó esa reconstrucción y planteó serias dudas sobre lo ocurrido.

"No nos cierra"

El padre de la menor fallecida aseguró que, al momento de subirla a la ambulancia, ella tenía los cordones atados con doble nudo, tal como él mismo se los había preparado antes de salir de su casa.

El frente de la escuela de Rosario donde murió la nena tras la tragedia en el recreo El frente de la escuela de Rosario donde murió la nena tras la tragedia en el recreo Gentileza / Rosario 3

Además, denunció demoras en la asistencia: afirmó que pasaron más de 20 minutos hasta que fue notificado del accidente y que no había adultos supervisando el recreo, reportó el medio local Rosario3.

El entorno familiar también señaló antecedentes recientes, como que la chica asistía a la institución en cuestión desde hacía apenas dos meses y semanas atrás ya había sufrido otra caída en la escuela, que le provocó heridas en la nariz.

Una tía de la menor remarcó que a la familia cree que la versión de las docentes fue para “lavarse las manos”. “No nos cierra. ¿Cómo dicen lo de los cordones si no la vieron y cuando subió a la ambulancia los tenía atados? Esto no va a quedar así”, advirtió.

La causa quedó en manos del fiscal Matías Edery, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, quien deberá determinar cómo se produjo el hecho y si existieron responsabilidades. Mientras tanto, la escuela permaneció cerrada por duelo y anunció la reanudación de las clases para el martes.