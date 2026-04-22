Un adolescente de 16 años llevó un arma a la escuela, se sacó fotos y terminó imputado

Ocurrió en Balvanera, Ciudad de Buenos Aires. “La chispa está en 3ra 1ra”, decía el mensaje que acompañaba la foto. La denuncia fue realizada por el padre de una alumna.

La imagen del adolescente junto a sus compañeros con el arma.

Un niño de 16 años fue imputado tras difundir fotos en las que aparece con un arma de fuego dentro del baño de su escuela, en un hecho que generó alarma en la comunidad educativa de Balvanera. Las imágenes circularon entre estudiantes y terminaron en una denuncia que activó la intervención judicial.

El caso se originó cuando el padre de una alumna detectó las imágenes en un grupo de WhatsApp y decidió presentarse ante la Justicia, aportando capturas de pantalla. A partir de esa presentación, se inició una investigación que avanzó rápidamente.

Las fotografías fueron tomadas en el baño de la Escuela de Comercio N°5 “José de San Martín” y se compartían bajo un formato que permitía verlas una sola vez. Además, estaban acompañadas por un mensaje que hacía referencia a un curso específico: “La chispa está en 3ra 1ra”.

Allanamiento en la casa del niño Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal informaron que la jueza Alicia Baridón Gómez, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, autorizó que durante la madrugada de este miércoles se efectúe un allanamiento en el domicilio del implicado, quien era investigado por un robo anterior.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad incautaron el celular del menor, un disco rígido, una notebook y otros elementos de relevancia para la causa.

El fiscal Mauro Tereszko imputó al adolescente por los delitos de intimidación pública, amenaza con armas y portación de armas de fuego, que poseen una pena máxima de siete años de prisión.