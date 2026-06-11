El sospechoso, de 34 años, intentó escapar cuando fue interceptado por la Policía. Llevaba una tarjeta de identificación vehicular falsa y 11 envoltorios con cocaína.

Detuvieron en Las Heras a un hombre que circulaba en una moto robada y con cocaína

Un hombre de 34 años fue detenido este miércoles en Las Heras luego de que la Policía descubriera que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro por una causa de hurto agravado y que además transportaba cocaína.

El procedimiento se realizó cerca de las 16 en inmediaciones de calles Paso Hondo y Chacón, jurisdicción de la Comisaría 56. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso, identificado como M. A. S., se desplazaba en una motocicleta sin dominio colocado e intentó darse a la fuga cuando los efectivos intentaron identificarlo.

Tras ser reducido, los uniformados advirtieron que el conductor exhibía una tarjeta de identificación vehicular apócrifa. Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal especializado de Automotores para verificar la procedencia del rodado.

Las averiguaciones determinaron que el motor instalado en la motocicleta pertenecía a otro vehículo que registraba pedido de secuestro en el marco de una causa por hurto agravado.

Además, durante el palpado preventivo realizado al detenido, los efectivos encontraron 11 envoltorios que contenían cocaína, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.

Por disposición judicial, el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia y fue citado a comparecer ante el Juzgado Federal correspondiente, mientras avanzan las actuaciones por la documentación falsa, la motocicleta robada y la tenencia de estupefacientes.