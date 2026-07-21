Buscan a un motociclista que atropelló a una enfermera con una moto robada y escapó corriendo del lugar

Ocurrió en Las Heras. La víctima, de 45 años, sufrió lesiones en una pierna cuando cruzaba la calle para dirigirse a su trabajo. El conductor escapó del lugar y dejó abandonada una motocicleta que había sido robada minutos antes.

La Policía de Mendoza busca al motociclista que atropelló a una enfermera de 45 años y escapó del lugar del accidente tras abandonar una moto robada en Las Heras

La Policía de Mendoza busca al motociclista que atropelló a una enfermera de 45 años y escapó del lugar del accidente tras abandonar una moto robada, en un hecho ocurrido este lunes por la noche en el departamento de Las Heras.

El siniestro vial se registró alrededor de las 21 en la intersección de Lisandro Moyano y Mathus Hoyos, luego de que un llamado al 911 alertara sobre el accidente.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 36 encontraron una motocicleta Corven Triax 150 abandonada, sin chapa patente y con el tambor de encendido violentado.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor circulaba por calle Lisandro Moyano cuando atropelló a una mujer que cruzaba la calzada. Tras el impacto, abandonó la moto y escapó a bordo de otro rodado que lo esperaba en las inmediaciones.

La víctima, identificada con las iniciales M.L.C.Q., es una enfermera que se dirigía a su lugar de trabajo. Fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó un traumatismo en uno de sus miembros inferiores.

Posteriormente, los investigadores establecieron que la moto abandonada había sido robada momentos antes a su propietario, por lo que ahora la pesquisa busca determinar la identidad del conductor y esclarecer tanto el robo del vehículo como el siniestro vial. Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, se realizaron las actuaciones correspondientes y trabajó en el lugar personal de Policía Científica para recolectar pruebas que permitan dar con el responsable.