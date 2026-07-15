Tras un desperfecto eléctrico, un incendio consumió por completo una casa en Las Heras

Un incendio consumió por completo una casa en Las Heras , durante la noche del martes. Afortunadamente, la propietaria y el resto de su familia lograron salir del inmueble a tiempo y no sufrieron lesiones.

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Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió cerca de las 23.35, cuando varios llamados a la línea de emergencias 911 alertaron sobre un importante foco ígneo en una casa ubicada entre las calles San Lorenzo y Dorrego, en el barrio San Francisco.

Al llegar al lugar, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos constataron que el incendio ya se encontraba totalmente generalizado y avanzaba sobre toda la vivienda.

La propietaria, una mujer de 40 años identificada como M. M. , consiguió evacuar el inmueble junto a sus familiares por sus propios medios antes de que las llamas se propagaran, evitando una tragedia.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar el fuego y evitar que se extendiera a propiedades vecinas. Una vez sofocado el incendio, informaron que la vivienda sufrió pérdidas totales.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el siniestro se habría originado por un desperfecto eléctrico. Los investigadores indicaron que la vivienda presentaba varias conexiones clandestinas, una situación que podría haber provocado el inicio del fuego.

Personal del Cuartel Central llevó adelante las actuaciones correspondientes y continuará con las pericias para confirmar el origen del incendio.