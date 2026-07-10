10 de julio de 2026 - 23:23

Crimen en Maipú: matan a un hombre a puñaladas e incendian una vivienda

Un hombre de 53 años fue asesinado mientras ayudaba a dos amigas en una mudanza. El principal sospechoso, expareja de una de las mujeres, huyó tras el ataque y habría prendido fuego la casa de una de ellas.

Un hombre fue asesinado en Maipúi por la expareja de una mujer a la que estaba ayudando a mudarse.

Un hombre fue asesinado en Maipúi por la expareja de una mujer a la que estaba ayudando a mudarse.

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Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Maipú se vio sacudida este viernes por la noche por un violento episodio que terminó con un hombre asesinado y una vivienda envuelta en llamas. El hecho ocurrió en la intersección de las calles La Pampa y Blas Parera, donde la víctima, identificada como H.D.C. (53), perdió la vida tras recibir dos heridas de arma blanca.

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Según los datos preliminares de la investigación, el trágico suceso se desencadenó mientras la víctima colaboraba con una amiga y la pareja de esta en el traslado de pertenencias. En ese momento, irrumpió en el lugar un hombre identificado como A.C.S., quien es la expareja de una de las mujeres.

Crimen e incendio en Maipú

De acuerdo con el relato de los testigos, A.C.S. atacó a H.D.C. con un cuchillo, provocándole dos heridas punzocortantes que le causaron la muerte de forma casi inmediata. No conforme con el ataque, el agresor se habría dirigido a la propiedad de su expareja para incendiar la vivienda antes de emprender la huida.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento del hombre de 53 años. En la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica, la División Homicidios y otras unidades especializadas para recolectar pruebas y testimonios que permitan esclarecer la mecánica del hecho.

Búsqueda del sospechoso

Hasta el momento, el presunto autor del crimen permanece prófugo. La investigación ha quedado en manos de la Justicia, que ha dispuesto un operativo de búsqueda para localizar y detener a A.C.S., principal sospechoso de este homicidio seguido de incendio.

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