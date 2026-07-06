6 de julio de 2026 - 10:40

Una discusión entre hermanos terminó con uno apuñalado: malherido, logró llegar a un kiosco para pedir ayuda

La riña se produjo en el barrio 25 de Mayo de Maipú. El agresor fue detenido.

Guardia del hospital Central. Archivo&nbsp;

Guardia del hospital Central. Archivo 

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Un joven de 24 años se encuentra detenido luego de haber protagonizado una riña familiar en la que su hermano terminó apuñalado en distintas partes del cuerpo.

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La agresión se produjo anoche, cerca de las 20, en una vivienda del barrio 25 de Mayo de Rodeo del Medio, Maipú, donde residen la víctima, identificada como E. G., de 21 años, y su hermano, N. H., de 24, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según la primera versión del hecho, los dos jóvenes comenzaron a discutir y la discusión se transformó en una pelea en la cual el mayor tomó un cuchillo e hirió al menor en la cara y en el cuello, según indica la información oficial.

El joven herido logró llegar por sus propios medios hasta un comercio cercano para pedir ayuda y, posteriormente, fue trasladado consciente a la guardia del Hospital Central, donde fue asistido y quedó internado.

Minutos más tarde, durante un patrullaje preventivo, personal policial localizó y detuvo al agresor, quien quedó a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla.

En el lugar trabajó la Policía Científica, que realizó las pericias de rigor y logró dar con un cuchillo que sería el que se utilizó en la pelea.

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