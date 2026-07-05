Un concurso de K-Pop terminó con dos bailarines heridos tras ceder parte del escenario en La Plata

Un accidente ocurrido durante un concurso de K-Pop generó preocupación entre el público que asistía a La Plata Comic , luego de que dos bailarines cayeran del escenario mientras realizaban una coreografía en el Pasaje Dardo Rocha , Buenos Aires.

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Los jóvenes integraban el grupo Red y participaban de una de las presentaciones de la segunda jornada del encuentro, que reunió a cientos de fanáticos del animé , el cosplay y la cultura pop.

Según se observa en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, tres integrantes del grupo se encontraban bailando cuando una parte del piso del escenario cedió de manera repentina.

Como consecuencia, dos de los participantes cayeron a través de la estructura , mientras que el tercer integrante logró mantener el equilibrio y evitó caer. Las imágenes del episodio generaron preocupación entre quienes presenciaban el espectáculo y también entre los usuarios que compartieron el registro en distintas plataformas.

Qué informó la organización del evento

Tras el accidente, los organizadores de La Plata Comic difundieron un comunicado para informar el estado de salud de los bailarines. "Queremos llevar tranquilidad a todas las personas que se han preocupado por lo ocurrido", señalaron al comienzo del mensaje.

Además, explicaron que los jóvenes fueron asistidos de inmediato por el personal de salud presente en el lugar y que, luego de ser evaluados, se confirmó que no sufrieron lesiones de gravedad.

El comunicado. redes

La organización también indicó que los propios bailarines comunicaron posteriormente que se encontraban en buen estado y agradeció el apoyo, la comprensión y la solidaridad de quienes colaboraron tras el incidente.