5 de julio de 2026 - 08:43

Domingo soleado y con heladas en Mendoza: así estará el tiempo hoy tras un amanecer de -2°C

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa una jornada con nubosidad en disminución y vientos leves del noreste. Por la tarde la máxima alcanzará los 11°C en el llano.

Pronóstico extendido en Mendoza.

Pronóstico extendido en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo en Mendoza arrancó bajo la clara influencia de una masa de aire frío y seco que consolidará el invierno. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia transitará una jornada marcada por un amanecer extremo y cielos que tenderán a despejarse con el correr de las horas.

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El día estará caracterizado por un escenario de nubosidad en disminución con leve ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste.

El principal desafío meteorológico del día ha sido el gélido comienzo, ya que se registró una mínima de -2°C, con marcas aún más bajas en las áreas rurales. Hacia la tarde, el mayor protagonismo del sol mitigará la crudeza ambiental, impulsando el termómetro hasta una máxima estimada de 11°C.

En la zona de cordillera, las condiciones meteorológicas acompañarán la calma de la planicie. El reporte oficial anticipa un cielo poco nuboso en cordillera, lo que otorgará una excelente visibilidad para las tareas operativas de vialidad.

Anticipo del inicio de semana: lunes con heladas generales

Para el lunes 6 de julio, el pronóstico extendido anticipa la continuidad de las condiciones de frío extremo pero con mayor presencia de sol. Se prevé un día de poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos leves del noreste. La persistencia del cielo despejado durante la noche provocará que la mínima se ubique en -1°C, provocando heladas severas, mientras que por la tarde la máxima ascenderá a los 12°C.

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