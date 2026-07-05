Domingo soleado y con heladas en Mendoza: así estará el tiempo hoy tras un amanecer de -2°C

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa una jornada con nubosidad en disminución y vientos leves del noreste. Por la tarde la máxima alcanzará los 11°C en el llano.

Este domingo en Mendoza arrancó bajo la clara influencia de una masa de aire frío y seco que consolidará el invierno. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia transitará una jornada marcada por un amanecer extremo y cielos que tenderán a despejarse con el correr de las horas.

El día estará caracterizado por un escenario de nubosidad en disminución con leve ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste.

El principal desafío meteorológico del día ha sido el gélido comienzo, ya que se registró una mínima de -2°C, con marcas aún más bajas en las áreas rurales. Hacia la tarde, el mayor protagonismo del sol mitigará la crudeza ambiental, impulsando el termómetro hasta una máxima estimada de 11°C.

En la zona de cordillera, las condiciones meteorológicas acompañarán la calma de la planicie. El reporte oficial anticipa un cielo poco nuboso en cordillera, lo que otorgará una excelente visibilidad para las tareas operativas de vialidad.