Fotos y videos: Mendoza celebró el triunfo de Argentina con una multitudinaria fiesta en el Kilómetro Cero

Las bajas temperaturas de este este viernes en la Ciudad de Mendoza no frenaron a los cientos de hinchas que salieron a la calle para celebrar el triunfo de Argentina frente a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026. La Selección no solo salió victoriosa con un 3 a 2 en el Hard Rock Stadium de Miami, sino que además aseguró su pase a octavos de final .

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Desde temprano, las personas comenzaron a reunirse en diferentes puntos para seguir un partido histórico, que marcó el encuentro número 100 de Lionel Scaloni al mando del conjunto nacional. Mientras que algunas personas eligieron la calle Arístides , otros se juntaron en la Peatonal Sarmiento para vivir este partido decisivo.

Los mendocinos concurrieron con vuvuzelas, banderas, gorras y camisetas para apoyar a la "Scaloneta". El Kilómetro Cero volvió a convertirse en el principal punto de encuentro para los hinchas mendocinos, que celebraron el triunfo de la Selección a todo pulmón.

Con pogos, cánticos y personas disfrazadas de pies a cabeza , hinchas de todas las edades se sumaron al festejo mundialista. Algunos, también levantaron réplicas de la Copa del Mundo, con toda la ilusión de volver a ser campeones. Los bombos, las trompetas y los fuegos artificiales también acompañaron la celebración.

Los fanáticos festejaron la victoria ante un rival complicado que venía invicto tras empatar con potencias como España y Uruguay y que dio batalla a la Selección argentina. Poco a poco, más hinchas comenzaron a llegar a la concentración, felices e ilusionados con los resultados.

Mendoza explotó y fue una fiesta en el km 0 después del triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

Mendoza explotó y fue una fiesta en el km 0 después del triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

Mendoza explotó y fue una fiesta en el km 0 después del triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

Familias enteras, grupos de amigos y hasta turistas se mezclaron entre los festejos. Muchos llegaron con la camiseta albiceleste, otros con banderas sobre los hombros y algunos incluso con el rostro pintado de celeste y blanco.

En cuestión de minutos, el Kilómetro Cero quedó colmado de personas que cantaban, saltaban al ritmo de los bombos y se abrazaban para celebrar un nuevo paso de la Selección en el Mundial.

Las calles se llenaron de vehículos que agitaban banderas y banderines al tiempo que tocaban la bocina para demostrar alegría por el desempeño del equipo. Ahora, todo el país aguarda con ilusión el próximo cruce ante Egipto, con la esperanza de que el campeón del mundo siga avanzando en la cita mundialista para defender el título.

Mendoza explotó y fue una fiesta en el km 0 después del triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Delfina Álvarez

Mendoza explotó y fue una fiesta en el km 0 después del triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Delfina Álvarez

Mendoza explotó y fue una fiesta en el km 0 después del triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Delfina Álvarez

Mendoza explotó y fue una fiesta en el km 0 después del triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Delfina Álvarez

Euforia en la Arístides durante la previa

Desde las 18 de este viernes, cientos de hinchas que llegaron a la Arístides para alentar a la Scaloneta. Con banderas, vuvuzelas y cánticos, los mendocinos coparon las primeras cuadras del corredor gastronómico para vivir este duelo clave de Argentina vs Cabo Verde.

Vendedores ambulantes ofreciendo banderas y camisetas y grupos de amigos y familiares reunidos en los locales comerciales, fue el panorama que se vivió. Mientras tanto, las calles del centro mendocinos se encontraron desiertas, debido a que muchos ya se encontraban en casas o en comercios para disfrutar del partido.

Hinchas mendocinos contaron sus cábalas y dieron sus pronósticos sobre el resultado final del partido. Muchos de los presentes, plantearon un resultado de 2 a 0 con al menos un gol de Lionel Messi. Las cábalas que más se mencionaron fueron las reuniones de amigos en el mismo bar y el pedido de las mismas bebidas durante el partido.